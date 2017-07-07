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07 Temmuz 2017 13:21

İzmir’de sokak ortasında cinayet

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

İzmir’de sokak ortasında cinayet

07 Temmuz 2017 13:21


Olay, bugün gece saatlerinde Kemal Paşa Caddesi İş Bankası önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geceleri çaycılık yaparak geçimini sağlayan 42 yaşındaki Serkan Kaplan ile aynı bölgede kokoreç tezgahı işleten A.S.B. ve oğlu Tarık B. (22) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Tarık B. tezgahtaki bıçağı alarak Kaplan’a sapladı. Olayda ağır yaralanan Kaplan kanlar içerisinde yere yığılırken, cinayet zanlısı Tarık B. olay yerinden hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine intikal eden sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edilen Kaplan, yolda yaşamını yitirdi. Talihsiz adamın cansız bedeni, savcının incelemesinden sonra otopsi yapılmak üzere İzmir Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Öte yandan, Kaplan’ı bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçan Tarık B., polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Tarık B. ve babası A.S.B. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.




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