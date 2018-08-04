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04 Ağustos 2018 18:17

İzmir’de son yıllarda ele geçirilen en yüksek miktarda Hint keneviri yakalandı

İzmir’in Menderes ilçesinde imza atılan son yılların en yüklü uyuşturucu operasyonunda, 845 kilogram Hint keneviri ile 172 kilogram esrar ele geçirildi.

İzmir’de son yıllarda ele geçirilen en yüksek miktarda Hint keneviri yakalandı

04 Ağustos 2018 18:17


Edinilen bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, bir kişinin araziye ektiği Hint kenevirinin ticaretini yaptığı bilgisi üzerine geniş çaplı bir çalışma yaptı. Adresi belirleyen ekipler, hemen operasyon başlattı. Baskında, araziye ekili vaziyette Hint keneviri görüldü. Büyük operasyonda, 845 kilogram ağırlığında 8 bin 575 kök Hint keneviri ile 172 kilogram esrar ele geçirildi. Yakalanan bu uyuşturucuların, son yılların en yüksek miktarlarından biri olduğu belirtildi. Ekipler, olayın şüphelisi H.D.’yi ise gözaltına alırken, zanlının adresinde yapılan aramalarda da 1 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 15 mermi ve bir hassas teraziye el konuldu.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.D., "Uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.




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