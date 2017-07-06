İzmir’de şüpheli ölüm

Olay, bugün saat 4.30 sıralarında Mevlana Mahallesi 1743/1 sokakta bulunan bir apartmanın zemin katında meydana geldi. İddialara göre, Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi 22 yaşındaki Mehmet Meriç Uzun, S.T. isimli bir arkadaşı ile evde alkol aldıktan sonra odasına uyumaya gitti. Bir süre sonra arkadaşını kontrol etmek için kalkan S.T., Uzun’un ağzından ve burnundan kan geldiğini görünce durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine intikal eden sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolün ardından Uzun’un hayatını kaybettiği belirlendi. Öte yandan, polis ekipleri evde geniş çaplı inceleme başlattı. Uzun’un cansız bedeni savcının incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerinin başlattığı inceleme sürüyor.