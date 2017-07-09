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09 Temmuz 2017 18:14

İzmir’de şüpheli ölüm

İzmir’in Konak ilçesinde işitme engelli 42 yaşındaki bir kişi, evinde ölü bulundu.

İzmir’de şüpheli ölüm

09 Temmuz 2017 18:14


Olay, öğle saatlerinde Kuruçay Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evinde yalnız yaşadığı öğrenilen Hasan Bineker’den (42) haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Bineker’in evine giden ekipler, şahsı evinin terasında hareketsiz bir halde buldu. Polis ekipleri tarafından çağrılan sağlık görevlileri, yaptıkları incelemenin ardından Bineker’in hayatını kaybettiği belirtildi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Bineker’in vücudunda herhangi bir ize rastlanılmadı. Bineker’in cenazesi savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırırdı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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