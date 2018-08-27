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27 Ağustos 2018 15:20

İzmir’de şüpheli ölüm

İzmir’in Buca ilçesinde evinde yalnız yaşayan bir adam ölü olarak bulundu.

İzmir’de şüpheli ölüm

27 Ağustos 2018 15:20


Olayü, saat 13.30 sularında Buca Adatepe Mahallesi 3. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, demir doğrama işiyle uğraşan Enis Ayyıldız (45), işe gitmeyince arkadaşları şüphelendi. Ayyıldız’ın evine giden arkadaşları kapı açılmayınca emniyet güçlerine haber verdi. Çilingir yardımıyla kapı açılırken, talihsiz adamın cansız bedeni bulundu. 45 yaşındaki adamın cesedinde herhangi bir darp ve yara izine rastlanmazken, savcının incelemesinin ardından Enis Ayyıldız’ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.


Polis olayla ilgili inceleme başlattı.




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