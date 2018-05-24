Diğer
Kategoriler
24 Mayıs 2018 10:10

İzmir’de taksici şikayetleri azaldı

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, şikayetleri ve önerileri 24 saat kesintisiz alıyor, bunlara dönük eğitim programları düzenliyor.

İzmir’de taksici şikayetleri azaldı

24 Mayıs 2018 10:10

Başkan Celil Anık, bu sayede hizmet kalitelerinin arttığını, şikayetlerin de büyük ölçüde azaldığını söyleyerek, “Türkiye’ye örnek olduk” dedi.


İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, taksi hizmetinde örnek uygulamaya imza attı. Özel bir ekip, günün 24 saati aralıksız görev yapıyor, tüm şikayetleri ve önerileri kayda alıyor. Vatandaşlardan gelen bildirimlere ilişkin hemen harekete geçiliyor, sorun gideriliyor. Sonrasında da şikayet ya da öneri sahibine ulaşılarak sonucu iletiliyor. Ayrıca bu şikayetlere kalıcı çözüm bulmak amacıyla çeşitli eğitim programları düzenleniyor. Taksiciler düzenli olarak halkla ilişkiler, öfke kontrolü ve trafik seminerlerine alınıyor.


İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, taksi kullananların sesine kulak verip hizmet kalitelerini yukarıya taşıyarak hem memnuniyeti artırdıklarını hem de şikayetlerin azalmasını sağladıklarını ifade etti. Anık, bu alanda tüm Türkiye’ne örnek bir meslek örgütü olduklarını dile getirerek, şunları söyledi: “Geçmişte taksi hizmeti alanların en büyük sıkıntısı karşılarında kurumsal bir muhatap bulamamalarıydı. Bu sorunu derhal ortadan kaldırdık, ‘Bir telefon kadar yakınınızdayız’ çağrısında bulunduk. Gelen her çağrıya da titizlikle yaklaştık, sorun nerede ve ne ise müdahalede bulunduk. İlk günkü hassasiyetle çalışmaya devam ediyoruz. İzmirli taksicilerin hizmet çıtasını daha da yukarıya taşımaya kararlıyız. Odamızı arayarak görüşleriyle bize yol gösterenlere teşekkür ediyoruz.”



En çok şikayet edilenler


Başkan Anık, büyük ölçüde çözüme kavuşturdukları şikayetler hakkında da bilgi verdi. Anık, “Vatandaşlar en çok kısa mesafe gidememekten, taksilerin eski ve klimasız olmasından dertliydi. Araçlarımızın yenilenmesini sağladık, artık daha konforlu araçlarla hizmet sunuyoruz. Kısa mesafe gitmek isteyen yolculara olumsuz yanıt veren şoförleri uyarıyoruz. Tehlikeli araç kullanma, trafik kurallarına uymama, yolculara ya da diğer sürücülere saygısız davranma gibi şikayetlere yönelik eğitim programlarımızı da aralıksız gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
31
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç