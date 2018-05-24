İzmir’de taksici şikayetleri azaldı

Başkan Celil Anık, bu sayede hizmet kalitelerinin arttığını, şikayetlerin de büyük ölçüde azaldığını söyleyerek, “Türkiye’ye örnek olduk” dedi.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, taksi hizmetinde örnek uygulamaya imza attı. Özel bir ekip, günün 24 saati aralıksız görev yapıyor, tüm şikayetleri ve önerileri kayda alıyor. Vatandaşlardan gelen bildirimlere ilişkin hemen harekete geçiliyor, sorun gideriliyor. Sonrasında da şikayet ya da öneri sahibine ulaşılarak sonucu iletiliyor. Ayrıca bu şikayetlere kalıcı çözüm bulmak amacıyla çeşitli eğitim programları düzenleniyor. Taksiciler düzenli olarak halkla ilişkiler, öfke kontrolü ve trafik seminerlerine alınıyor.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, taksi kullananların sesine kulak verip hizmet kalitelerini yukarıya taşıyarak hem memnuniyeti artırdıklarını hem de şikayetlerin azalmasını sağladıklarını ifade etti. Anık, bu alanda tüm Türkiye’ne örnek bir meslek örgütü olduklarını dile getirerek, şunları söyledi: “Geçmişte taksi hizmeti alanların en büyük sıkıntısı karşılarında kurumsal bir muhatap bulamamalarıydı. Bu sorunu derhal ortadan kaldırdık, ‘Bir telefon kadar yakınınızdayız’ çağrısında bulunduk. Gelen her çağrıya da titizlikle yaklaştık, sorun nerede ve ne ise müdahalede bulunduk. İlk günkü hassasiyetle çalışmaya devam ediyoruz. İzmirli taksicilerin hizmet çıtasını daha da yukarıya taşımaya kararlıyız. Odamızı arayarak görüşleriyle bize yol gösterenlere teşekkür ediyoruz.”

En çok şikayet edilenler

Başkan Anık, büyük ölçüde çözüme kavuşturdukları şikayetler hakkında da bilgi verdi. Anık, “Vatandaşlar en çok kısa mesafe gidememekten, taksilerin eski ve klimasız olmasından dertliydi. Araçlarımızın yenilenmesini sağladık, artık daha konforlu araçlarla hizmet sunuyoruz. Kısa mesafe gitmek isteyen yolculara olumsuz yanıt veren şoförleri uyarıyoruz. Tehlikeli araç kullanma, trafik kurallarına uymama, yolculara ya da diğer sürücülere saygısız davranma gibi şikayetlere yönelik eğitim programlarımızı da aralıksız gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.