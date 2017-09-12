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12 Eylül 2017 10:16

İzmir’de tarihi eser kaçakçılığı: 1 gözaltı

İzmir’in Konak ilçesinde, Roma, Bizans ve Klasik dönemlere ait tarihi eser kaçakçılığı yapan bir kişi, yapılan operasyon sonucu polis ekiplerince gözaltına alındı.

İzmir’de tarihi eser kaçakçılığı: 1 gözaltı

12 Eylül 2017 10:16


İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Konak ilçesinde bir kişinin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti. Edinilen bilgiye göre, yapılan operasyon kapsamında söz konusu adrese yapılan baskında tarihi eser olabileceği tahmin edilen 113 eser ele geçirilirken, S.C. (39) gözaltına alındı. S.C., alınan ifadelerinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere Cumhuriyet Savcılığınca serbest bırakıldı.


Ayrıca, ele geçirilen 113 adet eserin İzmir Müze Müdürlüğü tarafından yapılan incelemeler sonucunda Roma, Bizans ve Klasik dönemlere ait gümüş ve bronzdan yapılmış sikke, metal obje, taş ağırlıktan oluşan 75 adet eserin orijinal tarihi eser olduğu belirtildi.




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