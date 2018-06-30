İzmir’de “tasarım” konuşuldu

Dünya Endüstriyel Tasarım Günü’nün de kutlandığı programda konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, çok sayıda farklı kültürün bir arada özgürce yaşadığı kent olan İzmir’in Akdeniz kentleri arasında bir odak noktası olması için önemli çalışmalar yürüttüklerini belirterek, “Bu organizasyon İzmir’in yaşam kalitesinin artmasına katkı sağlayacak, bölgeye ve dünyaya önemli katkılar sunacaktır” dedi.

Türkiye’de düzenlenen ilk kültür çalıştayı ile 2009 yılında İzmir’i ’kültür, sanat ve tasarım metropolü’ haline getirmek amacıyla hedefler koyan İzmir Büyükşehir Belediyesi, 9 yılda önemli mesafeler aldı. İzmir’i bir tasarım kenti haline getirmek için bir dizi proje ve yatırımı bir arada yürüten Büyükşehir Belediyesi, bu çalışmalarına önemli bir organizasyonu daha ekledi. 2016 yılında İstanbul ve Şanghay, 2017 yılında Toluca ve Rabat’ta düzenlenen Dünya Tasarım Konuşmaları’nın bu yılki buluşması “Birlikte Yaşamak” temasıyla İzmir’de yapıldı. Hızlı kentleşme, iklim değişikliği ve göç gibi yerel sorunları küresel bir bakış açısıyla ele alan ve atölye çalışmalarını içeren organizasyonun İzmir etkinliğine Dünya Tasarım Örgütü’nün Hindistan, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya ve Afrika’da faaliyet gösteren temsilcileri, akademisyenler, tasarımcılar, tasarım alanında faaliyet gösteren meslek kuruluşları görevlileri katıldı.

“Temeller 2009’da atıldı”

Dünya Endüstriyel Tasarım Günü’nün de kutlandığı program, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe’nin açılış konuşması ile başladı. İzmir’in tasarım alanında kendine ufuk çizdiğini bunun temellerinin de 2009 yılında Tarihi Havagazı Fabrikasında düzenlenen Kültür Çalıştayı ile atıldığını söyleyen Gökçe, “Anadolu ve Akdeniz uygarlıklarının kültür başkentlerinden biri olan İzmir’i Akdeniz’de kültür, tasarım ve sanat kenti haline getirmek için bu çalıştayda önemli kararlar alındı. İzmir ekonomisinin güçlenmesi, ekolojik anlamda sürdürülebilir, yaşam biçimini koruyarak yaşam kalitesinin her geçen gün arttığı bir kent haline gelmesi, Akdeniz kentler ağında bir odak olması, demokratik, katılımcı bir yönetim anlayışı ile projelerin hayata geçmesi hedeflenmişti. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak bu hedeflere sahip çıkıp İzmir’i bir tasarım, kültür, sanat kenti haline getirmek için bir dizi çalışma yürütüyoruz. Akdeniz Akademisi’ni kurduk. İzmirDeniz, İzmir Tarih projeleri de bunun örnekleri. Bu önemli organizasyonun İzmir’de düzenleniyor olması da ayrıca çok önemli. Bu çalıştayın kente, bölgeye ve dünyaya önemli katkılar sağlayacağını düşünüyorum” dedi.

“Dünya tasarım gündemi oluşuyor”

Dünya Tasarım Örgütü Başkanı Luisa Bocchietto, Dünya Tasarım Konuşmaları’nın hızlı kentleşme, iklim değişikliği ve göç gibi yerel sorunları küresel bir bakış açısıyla ele alan atölye çalışmalarından oluştuğunu belirterek, “Bu atölye çalışmalarından toplanan bilgi, daha sürdürülebilir tüketim ve üretimin teşvik edilmesini, 2030 yılı Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda bir dünya tasarım gündemi oluşturulmasını hedefliyor. Tasarımın insan hayatı üzerindeki etkilerini ele alıyoruz. Bu alanda faaliyet gösteren profesyoneller, akademisyenler, işadamları, hükümetler ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği içindeyiz. Bu organizasyonda ele alınan, tartışılan konular, dünyanın çeşitli bölgelerinden gelen içeriklerle birleşiyor ve gelecekteki doğru eylemlerin kararını almamızı sağlıyor” dedi. Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu İzmir Şubesi Başkanı, İzmir Ekonomi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü öğretim üyesi Dr. Elif Kocabıyık’ın da konuşmasının ardından Doç. Dr. Serhan Ada “İzmir’de Birlikte Yaşama Kültürü”, Prof. Mugendi M’Rithaa “Şenlik İçin Tasarım: Afrika Perspektifi”, Prof. Dr. Nilgün Toker Kılınç “Mekana Yerleşme ve Yaşamı Paylaşma Hakkı: Bir Arada Yaşam” konulu sunumlar yaptı. Atölye çalışmaları ile devam eden program “Dünya Endüstriyel Tasarım Günü” kutlaması ile sona erdi.