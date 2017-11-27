İzmir’de “temiz enerji” hamlesi

“Sürdürülebilir kent” hedefine yönelik çalışmalarıyla öne çıkan İzmir Büyükşehir Belediyesi, çevre duyarlılığının en somut örneklerini, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanıldığı tesislerle gösteriyor. Arıtma çamurlarının tesiste üretilen biyogazla kurutulduğu Çiğli Çamur Çürütme Kurutma Tesisi, Menderes’teki Solar Çamur Kurutma Tesisi, Ekrem Akurgal Yaşam Parkı’nın aydınlatmasını sağlamak amacıyla kurulan güneş enerjisi santrali, hizmete alınan elektrikli otobüsler ve ESHOT’un Buca’daki atölye binalarında elektrikli otobüslerin elektrik ihtiyacını karşılamak için kurulan güneş enerjisi santrali, yenilenebilir enerjide güzel örnekler olarak ortaya çıkarken, İzmir Büyükşehir Belediyesi “temiz enerji” listesine 6 tesis daha eklemeye hazırlanıyor.

Bayraklı Ekrem Akurgal Yaşam Parkı’ndaki yapıların çatılarında oluşturulan güneş enerjisi sistemi ile hem yaşam parkının tüm elektrik ihtiyacını hem de Alsancak’taki Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi’ne ait tüketimin yaklaşık yüzde 40’ını karşılayan Büyükşehir’in hedefinde, şimdi Seyrek Hayvan Barınağı bulunuyor. Menemen’de bulunan Hayvan Barınağı’nın çatılarına saatte 385 kilovat gücünde güneş enerjisi santrali kurulacak. Güneş enerji santrali barınağın enerji ihtiyacı ile birlikte Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nin yıllık enerji ihtiyacının yüzde 40’ından fazlasını karşılayacak. Uygulama projesi TEDAŞ’ın onayına sunulduktan sonra çalışmalara başlanacak. Hemen ardından elektrik tüketiminin yoğun olduğu Aşık Veysel Rekreasyon Alanı ve Buz Pisti’nde 380, Ödemiş Mezbahası’nda 600, Aliağa İtfaiye’sinde 100, Çeşme Ilıca İlçe Terminali’nde 280, Bergama Mezbahası’nda ise 180 kilovat gücünde güneş enerjisi santrali kuracak. "Yenilenebilir kaynak"tan üretilecek elektrik sayesinde bu tesislerle birlikte yüzlerce ton karbondioksit salımı azaltılmış olacak.

2020’ye hazırlık

İnsan-çevre ilişkisine duyarlı bir yönetim anlayışını benimseyerek, gelecek nesillere daha temiz ve yaşanır bir kent bırakmak için “AB Belediye Başkanları Sözleşmesi”ne (Covenant of Mayors) taraf olan İzmir Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir enerji politikalarının uygulanmasında yerel yönetimlerin çabalarının desteklenmesi amacıyla başlatılan "Belediye Başkanları Sözleşmesi"ne de imza atmış ve “Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı”nı hazırlamaya başlamıştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi bu girişimiyle, yetki alanı içindeki hizmet ve yatırımlarda karbondioksit salınımını 2020 yılına kadar "en az yüzde 20 oranında" azaltmayı taahhüt eden kentler arasındaki yerini aldı. İzmir Büyükşehir yetkilileri, güneş panelleri ile elektrik üreterek hem sürdürülebilir enerji kullanımını artırma hem de kamu kaynaklarının etkin kullanımını sağlayarak kamusal tasarruf elde etme çalışmalarını yaygınlaştırdıklarını söyledi.