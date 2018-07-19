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19 Temmuz 2018 07:32

İzmir’de tır dorsesinde bulunan tomruklar üst geçide çarptı, yola savruldu

İzmir’in Gaziemir ilçesinde, bir tırın dorsesinde bulunan tomruklar üst geçide çarptı.

İzmir’de tır dorsesinde bulunan tomruklar üst geçide çarptı, yola savruldu

19 Temmuz 2018 07:32

Kaza sonucu, dorsede yüklü olan bazı tomruklar yola savruldu.



Kaza, bugün sabah saat 05.00 sıralarında Akçay Caddesi Sarnıç Kavşağı yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Denizli’den İzmir’e tomruk getiren 49 yaşındaki Rasim Alkış yönetimindeki 20 VF 882 plakalı tır, Gaziemir yönünden Karabağlar istikametine seyir halinde olduğu sırada, tırın dorsesinde bulunan tomruklar üst geçide çarptı. Çarpmanın etkisiyle, dorsede bulunan bazı tomruklar yola savrularak yolun iki şeridinin kapanmasına neden oldu. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 155 Polis İmdat ihbar hattına bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen trafik polisleri, ikinci bir kaza olmaması için olay yerinde önlem aldı. Öte yandan, polis ekipleri yaklaşık 3 saat trafik akışını tek şeritten sağlarken, kazanın bulunduğu noktaya gelen belediye ekipleri tomrukları yoldan kaldırarak trafiğin normale dönmesini sağladı.




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