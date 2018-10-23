İzmir'de tır kazası korku dolu anlar yaşattı

İzmir'in Menemen ilçesinde çarpışan iki tır korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Çarpışmanın şiddetiyle tırlar yol kenarında bulunan bir iş yerine çarparak durabildi. İki tırın çarpışma anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, İzmir-Çanakkale karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdülmetin A. yönetimindeki 45 YA 1188 plakalı tır Eski Foça Kavşağı'ndan Aliağa yönüne dönmek istediği sırada, İzmir yönünden gelen Vadim Beudnik idaresindeki KE 3851 yabancı plakalı tır ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle tırlar yol kenarında bulunan bir iş yerine çarparak durdu. Çevredekilerin haber vermeleri üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, tır sürücülerini sıkıştığı yerde çıkarttı. Kazada hafif yaralanan Vadim Beudnik sağlık ekipleri tarafından olay yerinde tedavi edildi. Öte yandan, iki tırın çarpışma anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.