İzmir’de toplu ulaşıma seçim ayarı

30’da başlatacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 24 Haziran Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde görev alacakların sandık bölgelerine ulaşımını kolaylaştırmak için toplu ulaşımda seferleri sabah 03.30’dan itibaren başlatacak. Otobüs, vapur, metro, tramvay ve banliyö hattında ilk seferler bu saatte gerçekleştirilecek.

İZBAN’da saat 03.30 ve 04.30’da Tepeköy ve Aliağa istasyonlarından İzmir istikametine karşılıklı iki ek sefer yapılacak. Ayrıca saat 05.15’de Çiğli’den Aliağa yönüne bir tren daha hareket edecek.

İzmir Metrosu ve İzmir Tramvayı’nın Karşıyaka ve Konak hatlarında da saat 03.30’dan itibaren 10’ar dakika aralıklarla seferlere start verilecek.

İZDENİZ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan düzenlemeye göre de ilk vapur seferi yine saat 03.30’da Karşıyaka İskelesi’nden Konak ve Alsancak iskeleleri yönüne gerçekleştirilecek. Konak İskelesi’nden ilk hareket 03.45, Alsancak İskelesinden 04.00’te olacak.