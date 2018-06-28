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28 Haziran 2018 11:21

İzmir’de toplu ulaşıma sınav ayarı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu hafta sonu yapılacak üniversite sınavları nedeniyle adayların sınav merkezlerine ulaşımını kolaylaştıracak önlemler aldı.

İzmir’de toplu ulaşıma sınav ayarı

28 Haziran 2018 11:21

Özellikle üniversite kampüslerinde yaşanacak yoğunluk doğrultusunda seferler takviye edildi.


30 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşım kurumları ESHOT, İzmir Metro ve İZDENİZ bir dizi önlemler aldı. Öncelikle yaşanacak yoğunluk doğrultusunda sefer sayıları arttırıldı.


Buna göre, sınav merkezlerinin yoğunlukta olduğu hatlar ve metro bağlantılı hatlar ile 525 numaralı Bornova Metro-Ege Üniversitesi Kampüs ve 412 numaralı Tınaztepe-Yerleşke hatlarında sınav saatleri göz önüne alınarak ilave seferler konuldu. 353 Gaziemir–Tınaztepe hattı Pazar günü de sınav saatlerine uygun olarak hizmet verecek. 290 Bostanlı İskele-Tınaztepe, 390 Tınaztepe-Bornova Metro, 596 Katip Çelebi Üniversitesi-Egekent Aktarma ve 690 Tınaztepe-F.Altay Aktarma hatları, Cumartesi ve Pazar günleri, sabah sınav saatlerine uygun olarak hizmet verecek. Sınav bitiş saatlerinde sınav merkezlerinin bulunduğu bölgelerden de kent merkezine yeterli sayıda otobüs tahsis edilecek.



Metro’da sefer sıklığı arttı


YKS nedeniyle İzmir Metrosunda da sefer sıklıkları arttırıldı. Cumartesi günü 06.00-07.30 arasında 10 dakika, 07.30-20.00 arasında 5 dakika arayla sefer yapılacak. Pazar günü ise sefer sıklığı 06.00-06.30 arası 10 dakika, 06.30-20.00 arası 6 dakika olarak belirlendi.


İZDENİZ Genel Müdürlüğü ise oluşabilecek yolcu yoğunluğu doğrultusunda ek sefer yapmak gerekli düzenlemeleri yaptı.




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