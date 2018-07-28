İzmir’de toplu ulaşıma ’tükenmez kart’ geliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü’nün 30 Temmuz’dan itibaren hayata geçireceği "kredi kartı ile otomatik dolum" sistemi sayesinde, İzmirim Kart’lar artık "tükenmez karta" dönüşüyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçireceği yeni uygulama, toplu ulaşımı kullanan yolcuların zaman zaman yaşadığı ’yetersiz bakiye’ uyarısıyla karşılaşma kaygısına son veriyor. ESHOT Genel Müdürlüğü, İzmirim Kart’ın sunduğu gelişmiş teknolojik altyapı sayesinde otomatik dolum hizmetini başlatıyor. ’Tükenmez kart’ adı verilen uygulamadan yararlanmak için İzmir’im Kart kullanıcılarının bir defaya mahsus olmak üzere "kredi kartı ile otomatik dolum talimatı" vermesi yeterli olacak. Kartta bulunması gereken minimum bakiye miktarına kullanıcı karar verecek. Aynı şekilde belirlenen miktarın altına düşüldüğünde, ne kadar yükleme yapılacağı da kullanıcının inisiyatifinde bulunacak. İzmirim Kart’ta bulunan bakiyenin belirlenen limitin altına düşmesi durumunda, kredi kartından ’otomatik yükleme’ yapılacak.

Böylece yolcular toplu ulaşım araçlarına binerken ’yetersiz bakiye’ uyarısıyla karşılaşma gibi bir endişe taşımayacak. Mevcut ulaşım kartları sistemle uyumlu olduğu için, bu uygulama için yeni bir ulaşım kartı almak da gerekmiyor.

Tükenmez Kart, ’Artı Para’ uygulamasının geçerli olduğu İZBAN yolcuları için de büyük kolaylık sağlayacak. Kullanıcının kartına otomatik yükleme yapılacağından, bloke edilecek miktar kadar bakiye bulundurulması konusunda da sorun yaşanmayacak. Günün her saatinde aktif olacak sistem sayesinde, bakiye bittiği için dolum bayii arama derdi de son bulacak.

Uygulamadan yararlanmak isteyenler, bu işlemi www.eshot.gov.tr internet sitesi ve ESHOT mobil uygulamaları üzerinden gerçekleştirebilecek. İzmirim Kart ve kredi kartı bilgileri, sisteme limit ve dolum tutarı bilgileri ile birlikte kayıt edildikten sonra uygulama başlayacak.