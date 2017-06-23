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23 Haziran 2017 08:55

İzmir’de trafik kazası: 1 ağır yaralı

İzmir’in Gaziemir ilçesinde, kontrolden çıkan bir otomobil ağaca çarptı.

İzmir’de trafik kazası: 1 ağır yaralı

23 Haziran 2017 08:55

Meydana gelen kazada, 37 yaşındaki sürücü Ufuk Türkoğlu ağır yaralandı.


Kaza, bu gün sabah saatlerinde Akçay Caddesi Aktepe Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gaziemir yönünden Karabağlar istikametine seyir halinde olan Ufuk Türkoğlu’nun idaresindeki 35 AF 8286 plakalı otomobil , sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 sağlık ve AKS ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine intikal eden AKS ekipleri, kaza sonucu araçta sıkışan Türkoğlu’nu çıkardı. Yapılan müdahalenin ardından Türkoğlu ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan talihsiz sürücünün hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.


Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.




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