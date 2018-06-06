İzmir’de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, bugün saat 16.00 sırlarında İzmir-Çanakkale karayolu, Karayolları Bakımevi Kavşağı yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erhan K. (28) yönetimindeki 35 JA 6673 plakalı kamyon, Bergama’dan İzmir yönüne seyir halindeyken ilçe merkezi istikametinden gelen Hatice Aşık Binali (34) idaresindeki 35 V 9272 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışma sonucu hurdaya dönen otomobilin içerisinde bulunan sürücü Binali ve yolcu Sezen Ermiş K. (32) yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Sağlık, 110 AKS ve polis ekiplerine bildirdi. Kaza sonucu otomobilde sıkışan sürücü Binali, 110 AKS ekibinin yaptığı müdahalenin ardından sıkıştığı yerden çıkartıldı. Yaralı sürücü ile yolcu olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan sürücü Hatice Aşık Binali yapılan müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybetti. Yolcu konumundaki Sezer Ermiş K. Çiğli Hastanesine sevk edildi. Ameliyata alınan Sezer Ermiş K.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Kazada ağır yaralanan ve hastanede yaşamını yitiren Hatice Aşık Binali’nin evli ve 1 çocuk annesi olduğu, 80. Yıl Lisesi’nde öğretmenlik yaptığı öğrenildi.