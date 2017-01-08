İzmir’de trafik kazası: 2 yaralı

İzmir’in Gaziemir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yararlandı.

Kaza, akşam saatlerinde Yeşillik Caddesi Semt Garajı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.S. (24) idaresindeki 35 TUV 06 plakalı hafif ticari araç kırmızı ışık ihlali yaparak Mustafa N.’nin (26) kullandığı 35 TOE 31 plakalı motosiklete çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından ilk tedavileri olay yerinde yapılan yaralılar Bozyaka Eğittim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralılardan Tuğçe N.’nin (2)hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.