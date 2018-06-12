İzmir’de trafik kazası: 3 yaralı

Kaza, dün saat 17.00 sırlarında İzmir-Çanakkale karayolu Helvacı Kavşağı yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinan Ö. yönetimindeki 42 DSA 34 plakalı kamyonet, İzmir yönünden Aliağa istikametine seyir halinde olduğu sırada, Helvacı Mahallesi istikametinden gelen Şerif A. idaresindeki 16 NAV 56 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada sürücü Sinan Ö. ile yolcu konumundaki Ömer Faruk Ö. ve Muhammet Y. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu 112 sağlık ekiplerine ihbar etti. Vatandaşların ihbarı üzerine kazanın bulunduğu noktaya intikal eden sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahalede bulundu. Yaralılar, ambulanslar ile çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.