İzmir’de traktör devrildi: 1 ölü

Edinilen bilgiye göre, Tire’ye bağlı Dereli köyünde bugün öğle saatlerinde meydana gelen traktör kazasında, traktör sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. İddiaya göre, Tire Belediyesinde uzun yıllar iş makinesi operatörü olarak görev yapan 55 yaşındaki Mehmet Erol Daylar, Dereli köyüne 4 kilometre uzaklıkta bulunan Hoyuk mevkiindeki kendine ait bahçesine gitti. Bahçe evinin yakınlarında bulunan engebeli ve yamaç arazideki tarlasını süren Daylar, traktörün arka kısmında bulunan tırmık makinesi yolun kenarındaki yükseltiye çarpınca kontrolü kaybetti. Kontrolden çıkarak devrilen traktör taklalar atarak 100 metre aşağıdaki incir bahçesinde durabildi. Yakındaki bahçe evinden gürültüyü duyarak olay yerine koşan eşi Gülsüm Daylar, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa süre içinde olay yerine ulaşan ekipler Daylar’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, evli ve 2 çocuk babası Mehmet Erol Daylar’ın ölüm haberini alan yakınları olay yerine akın etti.