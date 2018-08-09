İzmir’de Üniversite Tercih Fuarı heyecanı

Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercihler için ise geri sayım başladı. Sınav sonucunu öğrenen öğrenciler puanlarına göre yerleşebilecekleri üniversiteleri ve bölümleri araştırmak için İzmir’deki Üniversite Tercih Fuarının yolunu tuttu. Bayraklı Tepekule Kongre Merkezi’nde düzenlenen fuara 78 devlet ve vakıf üniversitesi katıldı. Tercih sürecinde çocuklarını yalnız bırakmak istemeyen ailelerinde onlarla beraber bu heyecanı paylaştı.

Tercih fuarı ve tercih döneminin önemine değinen Üniversite Tercih Fuarı Genel Koordinatörü Oğuzhan Aydın, "Bu fuarı 4 seneden beri yapıyoruz. Amacımız tek bir platformda yüze yakın üniversiteyi adaylarla bir araya getirmektir. Düzenlediğimiz fuarın faydaları düşünüldüğü zaman amacımıza hizmet ettiği görülecektir. Üniversiteye aday öğrenci, bir günde devlet ve vakıf üniversitelerini gezmesi mümkün değil ama üniversite öğrenci adayları buraya geldiğinde sadece İzmir’de değil çevre illerdeki, İstanbul’daki ve Ankara’daki üniversitelere ulaşabiliyor. Üniversitelerin akademisyenleri, uzmanları ve tanıtım ekipleri burada, üniversitelere aday öğrenci arkadaşlarımıza üniversiteler hakkında bilgi veriyorlar’’ ifadelerini kullandı.

"Doğru geleceğin, doğru bir tercihten geçtiğine inanıyoruz”

Tercih sürecinin önemine vurgu yapan Aydın, "Tamamen ücretsiz olan bu fuar öğrenci arkadaşlarımız için büyük fırsat. Seminerler düzenliyoruz, rektör hocalarımız doğru tercih konusunda öğrencilere sunum yapıyorlar. Öğrenciler için önemli bir süreç bu süreçte ailelerini yanlarında görüyoruz. Dileyen öğrencilerimiz aileleriyle beraber gelip ziyaret edebilirler. Üniversite tercih fuarlarımız, öğrencilerimizin geleceği için onlara bir hizmettir. Doğru geleceğin, doğru bir tercihten geçtiğine inanıyoruz dolayısıyla bütün öğrencileri fuarımıza bekliyoruz” dedi.

Öğrencilerle birebir tercih yapma

Birçok okulun, tek bir platform üzerinde toplandığı Üniversite Tercih Fuarı’nda Girne Amerikan Üniversitesi standı da alanda yer aldı. Girne Amerikan Üniversitesi hakkında merak edilenleri ve okulun imkanlarına açıklık getiren üniversitenin Tanıtım Uzmanı Simge Özekler Erdal ise "Şu anda tercih sürecinin içerisindeyiz, öğrenci ve ailelerin yaşadığı heyecanı bizler de yaşıyoruz. Öğrencinin sevdiği, istediği bölümü okuyup istediği mesleği yaptığı takdirde iş garantisi bununla beraber gelecektir. Öğrenci seçeceği bölümün, mezun olduktan sonra hangi alana yöneleceği gibi soruları öncelikle öğrencinin belirlemesi gerekiyor. Bu sene biz, tercih dönemindeki öğrencilere daha yardımcı olmak adına Eğitimci-Yazar Cihat Şener hocamızla tercih günleri düzenledik. 9-10 Ağustos’ta Girne Amerikan Üniversitesi İzmir ofisinde, öğrencilerimizle birebir tercih yapma konusunda yardımcı olacak" diye konuştu.

"Kıbrıs, öğrenci için uygun bir yerleşim’’

Girne Amerikan Üniversitesi’nde Halkla İlişkiler Bölümünden mezun olduktan sonra kendi üniversitesinde çalışmaya başlayan Fazilet Dilek, Kıbrıs’ın öğrenci açısından uygun bir yerleşim olduğunu belirtti. Dilek, "2011 yılından beri Kıbrıs’ta yaşıyorum. Kıbrıs öğrenci yaşamı için pahalı bir yerleşim gibi bir algı mevcut aslında. Bu doğru değil. Okulun sağladığı yurt imkânlarının içerisinde yemekte mevcut olunca ortadan pahalılık sorunu kalkmış oluyor. Kıbrıs sosyal aktivite bakımından da zengin bir yer aynı zamanda bizim okulumuzda da bunu görmek oldukça mümkün" şeklinde konuştu.

"Üniversitemizin burs olanakları çok fazla’’

Girne Amerikan Üniversitesinde okuyan başka bir isim Mehmet Can Şafak ise "Üniversitemizde burs olanakları çok fazla, bunun yanında yurt dışı kampüs imkânları ve yurt dışında eğitim almak isteyenler için geniş imkânlar sunuyor. Bu doğrultuda Kıbrıs’taki en ideal üniversite olduğunu düşünüyorum. Eğitim kalitesi, akademisyen kadrosu olarak Girne Amerikan Üniversitesi üst düzeyde yer alıyor" ifadelerini kullandı.

Üniversite Tercih Fuarında, diğer bir Kıbrıs temsilcisi olarak Kıbrıs Amerikan Üniversitesi de yer aldı. Kıbrıs Amerikan Üniversitesinin burs olanaklarına değinen Tanıtım Uzmanı Yağız Soya, "Üniversitemizin bu seneye özel ilk 3 tercih fırsatı var. Öğrenci arkadaşlarımız ilk 3 tercihlerine bizim lisans bölümlerinden bir tanesine yer verdiği takdirde, biz kendilerine yüzde yüz tercih bursu veriyoruz. Bu anlamda fuarın en avantajlı üniversitelerinden bir tanesiyiz. Öğrenci arkadaşlarımız isterlerse hazırlık dönemlerini veya lisans dönemlerinden 2 dönemi, uluslararası kampüslerimizde geçirebilirler, eğitim alabilirler. Tabii buradan almış oldukları burs yurt dışı kampüslerimiz için de geçerli. Kendi bünyemizde 2 yurdumuz var ve ücretleri diğer üniversitelere göre daha avantajlı" dedi.