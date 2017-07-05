Diğer
Kategoriler
05 Temmuz 2017 19:50

İzmir’de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

İzmir’in Konak ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 2 kişi gözaltına alındı.

İzmir’de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

05 Temmuz 2017 19:50


İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik kurulan Narkotim ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında Konak ilçesinde operasyon düzenlendi. Operasyonda toplam 145 kök kenevir bitkisi ve 3 gram esrar maddesi ele geçirilerek C.A.(45) ve S.Ç. (51) gözaltına alındı. S.Ç., alınan ifadesinin ardından Cumhuriyet Savcılığınca serbest bırakılırken, C.A. ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    35°C
  • Cuma
    Sıcak
    36°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    36°C
  • Pazar
    Sıcak
    37°C
İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ
  • 11 ŞEVVÂL 1438
  • 05 Temmuz 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :03:39
  • Güneş :05:46
  • Öğle :13:27
  • İkindi :17:22
  • Akşam :20:47
  • Yatsı :22:37
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!