İzmir’de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Ovacık Mahallesi Akkale Sokak’ta bulunan bir evin bahçesinde kök kenevir yetiştirildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Söz konusu adrese baskın yapan jandarma ekipleri, evin bahçesinde belli aralıklara dikimi yapılan 123 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Jandarma ekiplerince evde yapılan aramalarda ise ahırda yem içine saklanan 2 bin 808 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan F.E., eşi F.E. ve oğlu F.E savcılık tarafından serbest bırakıldı.