Diğer
Kategoriler
01 Aralık 2017 10:49

İzmir’de uyuşturucu satan bir kişi tutuklandı

İzmir’de polis, düzenlediği operasyonla uyuşturucu madde ticareti yapan bir şüpheliyi yakaladı.

İzmir’de uyuşturucu satan bir kişi tutuklandı

01 Aralık 2017 10:49

Yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.


İl genelinde yaptığı operasyonlarla zehir tacirlerine geçit vermeyen İzmir Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin Konak ilçesinde bulunan bir adreste uyuşturucu madde sakladığı ve uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisinin alınması üzerine düğmeye bastı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, söz konusu adres civarında yapılan çalışmalar sırasında, N.K. (55) isimli şahsın tedirgin hareketler sergileyerek eve girdiği görülmesi üzerine, N.K. yapılan operasyonla yakalandı. Evde yapılan aramada; 2 bin 100 gram bonzai, 850 gram esrar ve 810 adet ecstasy hap ele geçirildi. 1 tabanca ile şarjörü ve 51 adet tabanca mermisinin de ele geçirildiği operasyonda uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 16 bin 840 TL de para bulundu.


Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen N.K. isimli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
19
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    19°C
  • Cumartesi
    Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Pazar
    Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    18°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç