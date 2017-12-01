İzmir’de uyuşturucu satan bir kişi tutuklandı

Yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

İl genelinde yaptığı operasyonlarla zehir tacirlerine geçit vermeyen İzmir Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin Konak ilçesinde bulunan bir adreste uyuşturucu madde sakladığı ve uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisinin alınması üzerine düğmeye bastı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, söz konusu adres civarında yapılan çalışmalar sırasında, N.K. (55) isimli şahsın tedirgin hareketler sergileyerek eve girdiği görülmesi üzerine, N.K. yapılan operasyonla yakalandı. Evde yapılan aramada; 2 bin 100 gram bonzai, 850 gram esrar ve 810 adet ecstasy hap ele geçirildi. 1 tabanca ile şarjörü ve 51 adet tabanca mermisinin de ele geçirildiği operasyonda uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 16 bin 840 TL de para bulundu.

Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen N.K. isimli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.