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13 Eylül 2017 16:01

İzmir’de uyuşturucu satıcılarına darbe

İzmir’de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 9 şahıs tutuklandı.

İzmir’de uyuşturucu satıcılarına darbe

13 Eylül 2017 16:01


Alınan bilgiye göre, İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, gençleri hedef alan sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde, Konak, Bornova, Bayraklı ve Aliağa ilçelerinde düzenlenen operasyonlar ile uyuşturucu ticareti yapan M.P.(28), İ.Y.(43), H.Ş.(41), E.B.(47), M.B.(55), H.A.(22), İ.U.(28), S.G.(26), A.E.G.(23), E.D.(30) ve C.G.(29) yakalandı.


Şahısların tespit edilen adreslerinde yapılan aramalarda, yaklaşık 84 gram eroin, 2 gram metamfetamin maddesi, yaklaşık 12 gram gelen bonzai, poşete sarılı şekilde toplam bin 676 gram esrar maddesi, ekili şekilde toplam 44 kök Hint keneviri, yaklaşık 6 gram taş kokain, yaklaşık 5 gram toz kokain, 1 adet pompalı tüfek bu tüfeğe ait 9 adet fişek, satışa hazır hale getirilmiş yaklaşık 9 gram esrar maddesi, 0,66 gram kokain, 35 XXX XX plaka sayılı araçta yapılan aramada ise 5 bin gram esrar maddesi ve satışa hazır hale getirilmiş yaklaşık 3 gram esrar maddesi ele geçirildi.


A.E.G. ve E.D. çıkarıldıkları mahkeme tarafından serbest kalırken, M.P., İ.Y., H.Ş., E.B., M.B., H.A., İ.U., S.G. ve C.G. ise tutuklandı.




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