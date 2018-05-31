İzmir’de uyuşturucu tacirlerine darbe

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, sokaklarda uyuşturucu maddelere ulaşılabilirliğin engellenmesi, kalıcı sonuçların alınması, terör örgütü bağlantılı işlenen uyuşturucu faaliyetlerin ve bu yolla elde ettikleri gelirin önlenmesine, torbacı tabir edilen sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik yaptığı operasyonları sürdürüyor. Yapılan operasyonlar kapsamında İzmir’in Konak ilçesinde 11 adreste ve şehirlerarası otobüs terminalinde sokak satıcılarına yönelik 23 Mayıs günü düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı. Şahıslara ait ikametlerde ve valizlerinde yapılan aramalarda meşe tabir edilen satışa hazır 1 kilo 375 gram eroin, 185 adet ecstasy hap, 265 gram esrar, 5 adet sentetik ecza maddesi, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 12 adet tüfek kartuşu ele geçirildi. Tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2’si serbest bırakılırken, 16 şüpheli şahıs ise çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.