İzmir’de uyuşturucu ticaretinden 477 tutuklama

Yakalanan şüphelilerden 477’si çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, uyuşturucunun sokak düzeyli mücadelesine ilişkin etkinliğin arttırılarak sokaklarda uyuşturucu maddelere ulaşılabilirliğin engellenmesi, kalıcı sonuçların alınması, terör örgütü bağlantılı işlenen uyuşturucu faaliyetlerin ve bu yolla elde ettikleri gelirin önlenmesinin öncelikli hedef olarak belirlendiği vurgulandı. "Uyuşturucuya sıfır tolerans, her sokak başında biz olacağız" sloganı ve "Sokakta uyuşturucu ile amansız bir savaş! stratejisiyle çalışmalara hız verilirken, yapılan analizler, yakalamalar ile uyuşturucu madde satıcılarına/kullanıcılarına yönelik sokak, mahalle ve ilçe bazlı vatandaşlarımızdan gelen ihbarlar ile İzmir Emniyet Müdürlüğünce uygulanan proje kapsamında kurulan Uyuşturucu Whatsapp İhbar Hattına gelen ihbarlar sonucu riskli bölgeler ve güzergahlar belirlendikten sonra Narkotim motorize ekiplerin sayıları artırılarak 4 ayrı uygulama/müdahale planları hayata geçirilerek suç haritaları oluşturuldu.

Bu kapsamda uyuşturucuya ulaşılabilirliğin önlenmesi amacıyla 01 Ocak - 30 Haziran 2018 tarihleri arasında icra edilen operasyonlar ve uygulamalar neticesinde; 578 olayda bin 264 şüpheli şahıs yakalandı. Yapılan operasyonlarda ve uygulamalarda çoğu satışa hazır hale getirilmiş poşetler ve meşe tabir edilen poşet ile kağıtlar içerisinde olmak üzere 2 ton 66 kilogram esrar, 32 bin 850 adet ecstasy, 37 bin 100 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 11 bin 400 gram metamfetamin maddesi, 11 bin 430 adet sentetik ecza ve 635 adet kenevir bitkisi ile meşe tabir edilen satışa hazır hale getirilmiş kilitli poşetler ve kağıtlar içerisinde kilolarca çeşitli uyuşturucu maddeler, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 129 bin 700 TL, 32 adet ruhsatsız tüfek, 41 adet ruhsatsız tabanca, 21 adet tabaca şarjörü, 908 adet tabanca fişeği, 307 adet tüfek fişeği, 41 adet hassas terazi ve 14 bin 90 paket kaçak tütün/sigara ele geçirildi.

Yapılan uygulamalarda ise 43 bin 441 personel ve 16 narkotik dedektör köpeği ve 20 helikopter/hava aracının katılımlarıyla; 46 bin 686 şahıs sorgulanmış, bu şahıslardan 536 şahsın arandığı tespit edilerek haklarında yasal işlem yapıldı, 940 şahıs hakkında ise adli ve idari işlemler yapılarak adli mercilere teslim edildi. 13 bin 522 araç/motosiklet sorgulaması yapıldı, 769 araç/motosiklete cezai işlem uygulandı, 171 araç ve motosiklet trafikten men edildi ve 848 şahıs ve 769 araç/motosiklete toplam 939 bin 197 TL ile kontrolü yapılan 245 iş yerinden 15 iş yerine cezai işlem uygulandı.

Tamamlanan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen bin 264 şüpheli şahıstan 477’si çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Açıklamanın devamında, "Güzel İzmir’in güzel insanları ve aileleri merak etmesin. İzmir Emniyet Müdürlüğü olarak gece gündüz demeden sokaklarda görevimizin başındayız. Uyuşturucu ile mücadelede konusunda vatandaşlarımızın da yoğun desteği ile halkımızı, özellikle de çocuklarımızı korumak adına kanunların bize verdiği yetkiyi tavizsiz kullanarak İzmir ilinde tek sokak satıcısı kalmayıncaya dek mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi.