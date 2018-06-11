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11 Haziran 2018 17:04

İzmir’de vale terörü

İzmir’in Buca ilçesinde bulunan bir restoranın vale ve garsonları, müşteri arabalarına ceza kestiği gerekçesiyle polis memurunu darp etti.

İzmir’de vale terörü

11 Haziran 2018 17:04


Olay, Buca Menderes Caddesi’nde bulunan bir restoranın önünde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, dükkanda bulunan vatandaşların araçlarını yanlış park etmesi sebebiyle polis memuru araçlara ceza kesti. Bunun üzerine dükkanın valeleri ve garsonları görevini yapan polis memuruna fiziki müdahalede bulunup darp etti. İddialara göre, polis memuru yere düştükten sonra da darp etmeye devam eden restoran çalışanları, daha sonra olay yerine emniyet güçleri gelince kaçtı. Saldırganların peşine düşen emniyet görevlileri, saldırganları yakaladı.


Emniyet güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Yaşanan olayın ardından restoranın önündeki tedbir amaçlı güvenlik önlemleri de artırıldı. Restorana frenchise ve ismini veren şirket yönetiminin, yaşanan olaydan dolayı Buca’da bulunan restoranın bayiliğini iptal edileceği öğrenildi.




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