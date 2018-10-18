İzmir'de yaban domuzları şehre indi

İzmir'in Gaziemir ilçesinde aç kalan yaban domuzları, yiyecek bulmak için şehre inerken, bir vatandaş domuzların o anlarını kamerayla kaydetti.

Olay, dün gece saatlerinde Gaziemir Zafer Mahallesi 800 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dağdan inen yaklaşık 20 yaban domuzu, yiyecek aramak için çocuk parkına girdi. Sokak köpeklerinin şiddetli havlaması sebebiyle pencereden bakan bir mahalle sakini, gördüğü manzara karşısında şok olurken, hemen telefonuna sarılıp olayı anbean görüntüledi.

Görüntüde şehre inen domuzların sokak köpeklerinin havlaması sebebiyle önce beklediği, sonrasında ise çocuk parkının yeşil alanlarında yiyecek aradığı görülüyor. Bir süre parkta yiyecek arayan domuzlar, sonrasında ise gözden kayboldu.

Mahalle sakinlerinden Birkan Baş, hemen her akşam domuzların aynı yere gelerek yiyecek aradığını ifade etti.