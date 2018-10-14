İzmir'de yaralı sürücüyü gören görgü tanığı konuştu

İzmir'de düzensiz göçmenleri taşıyan kamyonun Menderes ilçesinde dere yatağına uçması sonucu 22 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. Olayın görgü tanığı, yaralı sürücünün kendisinden yardım istediğini, 25 yaşlarında olduğunu ve cep telefonundan birilerini aradığını ancak ulaşamadığını söyledi.

Kaza, İzmir'in Menderes ilçesinde Adnan Menderes Havalimanı yakınlarında meydana geldi. Sabah saatlerinde kasasında Yunanistan'a geçmeyi planlayan yabancı uyruklu düzensiz göçmenleri taşıyan kamyon, sürücünün Menderes ilçesi yönüne giderken kontrolden çıkması sonucu yaklaşık 20 metre yükseklikteki Değirmençayı Deresi yatağına uçarak ters döndü. Can pazarının yaşandığı kazada kadın ve çocukların da bulunduğu 22 düzensiz göçmen hayatını kaybederken, aralarında sürücünün de bulunduğu 13 yaralı çeşitli hastanelere kaldırıldı. Ölenlerin 19'unun olay yerinde, 3'ünün kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybettikleri belirtildi. Olay yerindeki incelemede fren izine rastlanmadığı öğrenilirken, sürücünün uyuduğu ihtimali üzerinde duruluyor. Kazayla ilgili ifade veren kamyon şoförünün, ''Önümüze araç çıktı, kontrolü kaybettim" dediği öğrenildi.

Olayın görgü tanığı Mehmet Eker isimli vatandaş, kaza sonrası yaralı sürücünün eli yüzü kan içerisinde yanına geldiğini belirterek, “Benim cep telefonumdan birilerini aradı ancak ulaşamadı. 1.70 boylarında, 25-26 yaşlarında biriydi. Adını sorduğumda isminin M.Y. olduğunu söyledi” dedi.

Eker, sürücüyü hastaneye götürmeyi teklif ettiğini ancak kendisinin sadece Karabağlar ilçesine kadar gitmek istediğini söylediğini belirtti. Eker, şoförü hastaneye gitmesi için Karabağlar'a kadar götürdüğünü kaydetti.

Olay yerine çok sayıda sağlık ve arama kurtarma ekibi sevk edilirken, kamyonun olay yerinden çekilmesi bekleniyor. Ayrıca İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da, sabah erken saatlerde olay yerine gelerek incelemede bulundu. Kamyon sürücüsünün tedavinin ardından ifadesinin alınacağı bildirildi.

Düzensiz göçmenlerin kaçakçılarla anlaşarak İç Anadolu Bölgesi'nden kamyonla alındıkları ve Menderes sahilinden Yunanistan'ın Samos Adası'na tekne ile geçmeyi planladıkları öğrenildi. Ekipler olay yerindeki incelemelerini sürdürürken, kaza yerine giriş çıkışı kapattı.