Diğer
Kategoriler
23 Haziran 2018 09:23

İzmir’de yaşanan sel hasarının yaraları sarılıyor

İzmir’in Menemen ilçesinde dün öğleden sonra etkili olan şiddetli yağış ve ardından oluşan sel Çukurköy Mahallesi’nde hasara yol açtı.

İzmir’de yaşanan sel hasarının yaraları sarılıyor

23 Haziran 2018 09:23

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri bölgede yaşanan afetin ardından hemen harekete geçerek 5 evden su tahliyesi yaptı.


Köyden geçen derelerin yağışın etkisiyle taşması maddi zarara neden oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri bölgede yaşanan afetin ardından hemen harekete geçerek mahsur kalan 3 kişiyi kurtardı.


Büyükşehir Belediyesine bağlı İZSU, itfaiye ve fen işleri ekipleri bölgede ihtiyaç duyan vatandaşlara yardım etmek ve yaraları sarmak için hızlı bir şekilde olay yerine ulaştı. Ekipler 5 evden su tahliyesi yaptı, yollar ve evlerin bahçelerine sel sularıyla taşınan taş ve toprak yığınlarının temizlik çalışmaları başladı. Büyükşehir Belediyesi bölgedeki halka pide, yemek ve damacana su dağıtımı da gerçekleştirdi.


Yapılan ilk incelemelerin ardından 4 binada ağır, 7 binada ise hafif hasarın bulunduğu, 21 aracın ise selden zarar gördüğü tespit edildi. Bazı tarım arazilerinin de zarar gördüğü selde az sayıda küçükbaş hayvanın da telef olduğu belirtildi.


İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Çukurköy halkının yaralarının en hızlı bir şekilde sarılması için tüm imkanlarını seferber ettiklerini ve gereken her şeyin en kısa sürede yapılacağını söyledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
32
°
C
Çok Bulutlu
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç