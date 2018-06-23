İzmir’de yaşanan sel hasarının yaraları sarılıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri bölgede yaşanan afetin ardından hemen harekete geçerek 5 evden su tahliyesi yaptı.

Köyden geçen derelerin yağışın etkisiyle taşması maddi zarara neden oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri bölgede yaşanan afetin ardından hemen harekete geçerek mahsur kalan 3 kişiyi kurtardı.

Büyükşehir Belediyesine bağlı İZSU, itfaiye ve fen işleri ekipleri bölgede ihtiyaç duyan vatandaşlara yardım etmek ve yaraları sarmak için hızlı bir şekilde olay yerine ulaştı. Ekipler 5 evden su tahliyesi yaptı, yollar ve evlerin bahçelerine sel sularıyla taşınan taş ve toprak yığınlarının temizlik çalışmaları başladı. Büyükşehir Belediyesi bölgedeki halka pide, yemek ve damacana su dağıtımı da gerçekleştirdi.

Yapılan ilk incelemelerin ardından 4 binada ağır, 7 binada ise hafif hasarın bulunduğu, 21 aracın ise selden zarar gördüğü tespit edildi. Bazı tarım arazilerinin de zarar gördüğü selde az sayıda küçükbaş hayvanın da telef olduğu belirtildi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Çukurköy halkının yaralarının en hızlı bir şekilde sarılması için tüm imkanlarını seferber ettiklerini ve gereken her şeyin en kısa sürede yapılacağını söyledi.