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16 Haziran 2017 12:14

İzmir’de yaşlı çift evlerinde öldürüldü

İzmir’in Konak ilçesinde 60 yaşındaki yaşlı çift evlerinde ölü bulundu.

İzmir’de yaşlı çift evlerinde öldürüldü

16 Haziran 2017 12:14


Olay, bugün saat 07.30 sıralarında 1270 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tır şoförlüğü yapan Cemal Işıkhan ve eşi Remziye Işıkhan’ın kaldıkları evden bağrışma sesleri geldi. Durumdan şüphelenen mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri eve girdiğinde çifti yerde hareketsiz bir şekilde gördü. Bunun üzerine çağrılan sağlık ekipleri yaptıkları kontrolün ardından çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, Işıkhan çiftinin kim ya da kimler tarafından öldürüldüğünü bulmak için çevredeki vatandaşların ifadesine başvurarak güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Bıçak darbeleriyle öldürüldükleri öğrenilen yaşlı çiftin cansız bedenleri savcılık incelemesin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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