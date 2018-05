İzmir’de yeni bir yaşam

Atergrup Yönetim Kurulu Başkanı Volkan Ceylan, Ater Tower’ın adeta nefes alan, çalışan ve misafirlerini ileriye taşımak için işleyen bir iş makinesi olduğunu belirtti. İnşaat sektöründeki 23 yıllık deneyimlerinin aktarıldığı bu projenin benzerlerinden farklı olduğunu vurgulayan Ceylan, “Her türlü konfor ve detayı planlayarak Ater Tower’a hayat verdik. Tercihini Ater Tower’dan yana kullanacak olan yatırımcıların sadece bir ofis değil, bir kule satın aldıklarını bilmelerini istiyoruz” diye konuştu

Projenin mimarisi kadar sunduğu olanaklarıyla dikkat çektiğini dile getiren Volkan Ceylan, “Kulemizin her katında sosyal alanlar ve gökyüzü bahçeleri bulunuyor. İş hayatının yoğun temposunda nefes almak isteyenleri de unutmayan, İzmir’in pencereleri açılabilen ilk kulesi hangisi derseniz, bu sorunun da cevabı Ater Tower olacaktır. Ayrıca İzmir’in eşsiz manzarasıyla aranızdaki perdeleri kaldıran ve neredeyse tüm ofisleri deniz gören ilk kule olan Ater Tower’ın her katında ve her ofisinde bulunan ‘güneş kırıcı paneller’ ile yatırımcılarımız günün her saati manzaranın keyfini doyasıya çıkarabilecekler. Fitness merkezi, son teknoloji toplantı salonları, 3 katlı otoparkı ve şık restoranlarıyla iş hayatının keyfini sürecek olan kule sahiplerimizi, sosyal hayatın dışında, profesyonel dünyada da destekleyecek birçok eşsiz ayrıcalığa sahibiz” ifadelerini kullandı.

Yaşam bu ay başlıyor

Proje hakkında bilgi veren Volkan Ceylan, “Biz bu projeyi yaklaşık bir yıl önce kaba inşaattan satın alarak aslında çok yoğun bir sürece merhaba demiş olduk. Konumunu, mimari yapısını ve kentimizin gelecek planlarını incelediğimizde her anlamda eşsiz bir projenin sorumluluğunu üstlendiğimizi daha ilk günden anladık ve bu sorumluluğun bilincinde olup ciddiyetle çalışmaya başladık. Ardı ardına yaptığımız toplantılarla nasıl fark oluşturabileceğimizin ve kule sahiplerimizi nasıl mutlu edebileceğimizin yollarını aradık. Bugün, yaptığımız toplantıların, beyin fırtınalarının ve fikir istişarelerinin sonuç verdiğini görmek bizleri çok mutlu ediyor. Çok doğru noktalara dikkat çekmiş olmalıyız ki şu an kulemizin yüzde 60’ının satışını tamamladık ve tam 80 ofisin tapusunu kule sahiplerimize teslim ettik” diye konuştu.

Ater Tower’da yaşamın bu ay içinde başlayacağı bilgisini de veren Ceylan, projede yatırımcıları hem sosyal, hem de profesyonel hayatta destekleyecek birçok ayrıcalık bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Deprem ve rüzgara dayanıklı

Ater Tower, depreme maksimum dayanıklılığıyla yatırımcılarını hayatın öngörülemeyen sorunlarında da güvence altına almak için özenle tasarlandı. Buna ek olarak dış cephe işleri Atergrup tarafından yapılan Socar Enerji merkez binasında uygulanan rüzgar testleri, aynı titizlik ve ciddiyet ile Ater Tower’da da uygulandı. Ater Tower, bu testten de tam not almayı başardı.