İzmir’de yeniden yükselen alevler korkuttu

Yangına hem havadan hem karadan müdahale edilmeye başlandı.

İzmir’in Menderes ilçesinde geçtiğimiz Cumartesi günü başlayan yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. 800 hektarlık alanda etkili olan yangını Orman Bölge Müdürlüğüne ve belediyelere bağlı ekipler soğutma çalışmalarına devam ederken, zaman zaman yükselen alevler de yürekleri ağza getirdi. Yüzde 80’lik alanın kontrol altına alındığı bazı bölgelerde ağaçlar birden alev aldı. Sıcak havanın da etkisiyle dar bir alana yayılan yangına ekipler havadan müdahale etti. Yangını söndürme çalışmaları hala devam ediyor.

Orman işçisinin kolu kırıldı

Öte yandan, söndürme çalışmalarına katılan orman işçisi Yüksel Kaymak, arazide düşerek kolunu kırdı. Bölgede hazır bekleyen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, 50 yaşındaki Kaymak tedavisi yapılmak üzere hastaneye götürüldü.