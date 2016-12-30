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30 Aralık 2016 19:01

İzmir’de ’yılbaşı bildirisi’ gerginliği

İzmir’de ’yılbaşı bildirisi’ gerginliği

30 Aralık 2016 19:01

İzmir’de yılbaşı kutlanmasına karşı çıkan bir vakfın üyeleri, yeni yıla ilişkin bildirili dağıttığı sırada bir grubun tepkisine maruz kaldı.
Konak ilçesine bağlı tarihi saati kulesi yakınlarında, yılbaşına karşı çıkan bir vakfın üyeleri yeni yılın kutlanmaması yönünde bildiri dağıtmak istedi. Gelen vatandaşlara ellerindeki broşürlerden dağıtmak isteyen vakıf üyeleri, bir grubun tepkisine maruz kaldı. Broşür dağıtanların üzerine yürüyen grup üyeleri, vakıf üyelerinin ellerindeki bildirileri alarak yırtıp yere attı. Gergin dakikalar sırasında ise bölgeye polis ekipleri geldi.

Polisten grup üyelerine: "Bağırarak çağırarak çözüm bu mu?"
Polis ekipleri, yılbaşını herkesin istediği şekilde kutlayabileceğini söyledi. Olayı yatıştırmaya çalışan polisler, bağıran grup üyelerine de "Bağırarak çağırarak çözüm bu mu?" diyerek tepki gösterdi. Polis, bağırmaya devam eden grup üyelerini daha sonra bölgeden uzaklaştırdı. Çıkan gerginliğin ardından da vakıf üyeleri bildiri dağıtmayı bıraktı.



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