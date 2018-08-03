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03 Ağustos 2018 14:05

İzmir’de Yıldız Tilbe izdihamı

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Yıldız Tilbe, İzmir’in Aliağa ilçesindeki Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı’nda en kalabalık konserlerinden birine imza attı.

İzmir’de Yıldız Tilbe izdihamı

03 Ağustos 2018 14:05

Besteleriyle Türk müziğine damga vuran ünlü sanatçı, kendine özgü dansları ve bitmek bilmeyen enerjisiyle Aliağalıları kendine hayran bıraktı.


Aliağa Belediyesinin ‘Yaz Konserleri’ kapsamında sahne alan Yıldız Tilbe, sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Ünlü sanatçıyı dinlemek için Aliağalılar konser alanına akın etti. Konser alanına araçlarıyla gitmek isteyen vatandaşlar, trafiği durma noktasına getirerek kilometrelerce kuyruk oluşturdu.


Sevenlerinin tezahürat ve alkışları ile sahneye çıkan sanatçı, konserine bir Yıldız Tilbe klasiği olan “Delikanlım” adlı parçayla başladı. Sanatçı, ardından “Çabuk Olalım Aşkım”, “Vazgeçtim”, “Kandıramazsın Beni”, “Affet Beni”, “Yar Yanına Geleceğim”, “Haberin Olsun”, “Ama Evlisin”, “Emi”, “Yürü Anca Gidersin” gibi birbirinden güzel şarkılarını seslendirdi. Gri parlak bir elbise ile sahneye çıkan Tilbe, giydiği spor ayakkabı sayesinde sahnede dilediğince dans etti. Vatandaşlar ise konseri cep telefonları ile kaydetmek için adeta birbirleriyle yarıştı.


Yoğun ilgi nedeniyle zaman zaman seyirciler arasında izdiham yaşandı. Alana giremeyen Yıldız Tilbe hayranları, konseri konser alanı dışındaki araçların üzerlerine çıkarak izledi. Sesi ve enerjisiyle sahnede 20 şarkı seslendiren sanatçıya sevenleri de sık sık eşlik etti. Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı, her şarkı sonrasında Yıldız Tilbe tezahüratlarıyla inledi. Ünlü sanatçı her bir şarkısına eşlik eden hayranlarına bol bol teşekkür etti. Yaklaşık iki saat sahnede kalan Yıldız Tilbe, “Sevdiğime Hiç Pişman Olmadım” şarkısını söyleyerek sahneden ayrıldı.




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