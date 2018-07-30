İzmir’de yol kenarındaki duvara çarpan kamyon devrildi: 1 yaralı

Kazada kamyon şoförü yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında İlkkurşun Bölge Trafik Müdürlüğü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Osman Ayaz’ın (65) kullandığı 16 EAF 60 plakalı kamyon, olumsuz hava şartları nedeniyle kayganlaşan zeminde kontrolden çıkarak yol kenarındaki duvara çarpıp devrildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye intikal eden sağlık ekipleri, Ayaz’a müdahalede bulundu. Ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan Ayaz’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.