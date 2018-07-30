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30 Temmuz 2018 20:39

İzmir’de yol kenarındaki duvara çarpan kamyon devrildi: 1 yaralı

İzmir’in Ödemiş ilçesinde kayganlaşan zeminde kontrolden çıkan kamyon, yol kenarındaki duvara çarpıp devrildi.

İzmir’de yol kenarındaki duvara çarpan kamyon devrildi: 1 yaralı

30 Temmuz 2018 20:39

Kazada kamyon şoförü yaralandı.


Kaza, saat 17.30 sıralarında İlkkurşun Bölge Trafik Müdürlüğü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Osman Ayaz’ın (65) kullandığı 16 EAF 60 plakalı kamyon, olumsuz hava şartları nedeniyle kayganlaşan zeminde kontrolden çıkarak yol kenarındaki duvara çarpıp devrildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye intikal eden sağlık ekipleri, Ayaz’a müdahalede bulundu. Ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan Ayaz’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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