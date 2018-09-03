İzmir’de zam şampiyonu yumurta

Türkiye genelinde TÜFE’de (2003=100) 2018 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,30, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 12,29, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,90 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,61 artış gerçekleşti. İzmir’de ise TÜFE’de (2003=100) 2018 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,21, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 11,86, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,34 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 13,49 artış oldu.

Yumurta şampiyon

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İzmir Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, Ağustos ayında geçen aya göre fiyatı en fazla artan ürün yüzde 27,10’luk artışla yumurta oldu. Bu ürünü yüzde 24,41’lük artışla salça, yüzde 18,56 ile altın mücevher, yüzde 17,03 ile taksi ücreti ve yüzde 9’luk artışla elektrik ücreti takip etti.

En çok kuru soğan ucuzladı

İzmir’de Ağustos ayında geçen aya göre fiyatı düşen ürünlerin başında kuru soğan geldi. Ağustos ayında kuru soğan fiyatı yüzde 36,53 düşerken, bu ürünü fiyatı yüzde 18,04 düşen domatesle fiyatı yüzde 14,69 düşen patates izledi. Aylık en yüksek artış yüzde 3,33 ile TR90’da (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane) oldu.

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. düzeyde bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın Aralık ayına göre en yüksek artış yüzde 14,50 ile TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane) bölgesinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 20,52 ile TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 13,99 ile TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) bölgesinde gerçekleşti.