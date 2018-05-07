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07 Mayıs 2018 19:14

İzmir’de zehir tacirleri yakalandı

İZMİR (İHA) – İzmir’de polisin zehir tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda 2 kişi yakalandı.

İzmir’de zehir tacirleri yakalandı

07 Mayıs 2018 19:14

Zanlılardan birinin kızının PKK’da sözde yönetici olduğu ortaya çıktı.


İzmir’in Bayraklı ilçesinde bir evde uyuşturucu madde bulundurulduğu, içici ve torbacı tabir edilen kişilere satış yapıldığını tespit eden Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu adrese operasyon yaptı. Operasyonda şüpheliler M.A.D. (26) ve M.D. (59) yakalanarak gözaltına alındı. İkamette yapılan aramada satışa hazır paketler içerisinde uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Şüphelilerden M.D.’nin operasyon sırasında binanın çatı katından aşağıya attığı saksıda ise uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 26 bin 500 TL para ile M.D.’nin kızı A.D.’ye ait PKK terör örgütünün kamplarında örgütün sözde liderleri Cemil Bayık ve Murat Karayılan’ın da aralarında bulunduğu teröristlerle birlikte çekilmiş çok sayıda fotoğrafın bulunduğu harici bellek ele geçirildi. Şüpheli M.D., sorgusunda kızı A.D’nin PKK terör örgütünde sözde yönetici konumunda bulunduğunu, kendisinden 4 yıla yakındır haber alamadığını belirtti.


Adli makamlara sevk edilen zanlılardan M.D. ev hapsi cezasına çarptırılırken, M.A.D. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.




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