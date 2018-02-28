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28 Şubat 2018 12:31

İzmir’de zehir tacirlerine geçit yok

İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları 2 ayrı operasyonda uyuşturucu madde ticareti yapan 8 şüpheliyi yakaladı.

İzmir’de zehir tacirlerine geçit yok

28 Şubat 2018 12:31


İzmir Emniyeti, torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında H.Y. (70) isimli şahsın, Güneydoğu illerinden temin ettiği yüklü miktarda uyuşturucuyu, İzmir’de sokak satıcılarına satacağı bilgisine ulaştı. Yapılan araştırmada H.Y.’nin İzmir plakalı bir aracı kullandığını tespit eden Narkotik Şube ekipleri, 23 Şubat günü İzmir’in giriş çıkış güzergahlarında gerekli önlemleri alarak kamyonu Bornova’dan takibe aldı. Alsancak Limanı civarında operasyon yapılarak H.Y. isimli şahıs yakalanırken, Narkotik Dedektör Köpeği Leo’nun araca tepki vermesi üzerine araçta yapılan aramada, 2 valiz içerisinde satışa hazır hale getirilmiş 18 adet siyah poşet içerisinde, şeffaf baskılı naylonlara sarılı vaziyette 23 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.


İzmir’de 24 Şubat günü yapılan diğer bir uygulamada ise Konak ve Torbalı ilçelerinde, polis ekiplerinin birlikte gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonda H.Y.(55), C.Y.(19), D.Ş.(42), A.İ.E.(26), K.T.(24), R.B.(19) ve T.Ş.(38) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.


Yapılan operasyonlarda, satışa hazır hale getirilmiş poşetler ve meşe tabir edilen kilitli poşetle kağıtlar içerisinde metamfetamin ve esrar maddeleri ile 14 bin 90 paket kaçak sigara, 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet tabaca şarjörü, 26 adet tabanca fişeği, 1 adet tabanca susturucu aparatı, 11 adet tüfek fişeği, 2 adet hassas terazi, 1 adet tarihi eser ve 1 adet sahte sürücü belgesi ele geçirildi.


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde tamamlanacak olan işlemlerin ardından gözaltında bulunan şüpheli şahıslar adli makamlara sevk edilecek.




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