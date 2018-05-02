Diğer
Kategoriler
02 Mayıs 2018 10:39

İzmir’de zehir tacirlerine operasyonda 6 tutuklama

İzmir’de narkotik ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 6’sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İzmir’de zehir tacirlerine operasyonda 6 tutuklama

02 Mayıs 2018 10:39


İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen iki ayrı suç örgütüne 25 Mart günü eş zamanlı operasyon düzenledi. İzmir’in Konak, Narlıdere, Kemalpaşa, Bayraklı, Karşıyaka, Güzelbahçe ilçelerinde 5 mahalle ile Manisa ve Bursa illerinde gerçekleştirilen operasyonda 2 hava aracı, özel harekat unsurları, 4 narkotik dedektör köpeği ile 70 ekipten oluşan toplam 160 polis görev aldı. 10 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda meşe diye tabir edilen satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu madde, 2 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet tüfek fişeği ve 3 adet hassas terazi ele geçirildi. İşlemleri tamamlanarak adli mercilere sevk edilen 10 şahıstan 4’ü adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 6 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
32
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç