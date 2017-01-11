Diğer
Kategoriler
11 Ocak 2017 07:52

İzmir’de zincirleme kaza

İzmir’de zincirleme kaza

11 Ocak 2017 07:52

İzmir’in Bornova İlçesinde soğuk hava nedeniyle yolda oluşan buzlanma, zincirleme kazaya neden oldu.
Kaza, sabah saatlerinde Ankara Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 belediye otobüsü, 1 yolcu otobüsü, 1 kamyonet ve 1 hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kazaya karışan sürücülerden Ozan Oğuz, "Hiç anlamadım ne olduğunu, 3’üncü viteste rampa çıkıyordum. Yolun ne olduğunu anlamadım. Döndüm döndüm vurdum, tuzlanmaz mı yol. 3 gün öncesinden haber veriyorlar uyarıyorlar buzlanma olacak diye. Yazık günah bakın insanlara biz 4 araç kaza yaptık. Arkada da belediye otobüsleri girmiş birbirine. Yazık günah" dedi. Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların çekilmesiyle tuzlanma çalışmasının yapılmasının ardından trafiğe açıldı.

Öte yandan Konak ilçesi’de Liman Caddesinde ise 3 otomobil yoldaki buzlanma nedeniyle birbirine girdi.Yollardaki buzlanma nedeniyle kaza yapan sürücüler, uyarılara rağmen önlem almayan ve tuzlama çalışması yapmayan yetkililere tepki gösterdi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
10
°
C
Yağmurlu
  • Perşembe
    Yağmurlu
    10°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    12°C
  • Cumartesi
    Yağmurlu
    12°C
  • Pazar
    Yağmurlu
    12°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç