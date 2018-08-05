İzmir’de zincirleme kaza

Olay, dün saat 20.50 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir-Aydın yolu Pamukyazı mevkiinde zincirleme kaza meydana geldi. Aydın istikametinden Torbalı istikametine seyir halinde olan 35 TYG 69 plakalı araç, hatalı sollama sonrasında karşı şeritten gelen 16 LFY 20 plakalı araca ve 44 KY 588 plakalı araca çarptı. Çarpışmasının etkisiyle 35 TYG 69 plakalı araç şoförü hayatını kaybederken, arabada bulunan yolcu ağır yaralandı. 16 LFY 20 plakalı araç şoförü olmak üzere 3 kişi daha yaralanarak Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma olay yerinde inceleme başlattı.