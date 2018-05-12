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12 Mayıs 2018 04:33

İzmir’de zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

İzmir’in Bayraklı ilçesinde, kontrolden çıkan bir otomobilin aynı istikamette ilerleyen 2 otomobile çarpması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

İzmir’de zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

12 Mayıs 2018 04:33



Kaza, bugün saat 02.00 sıralarında Anadolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 KD 9236 plakalı otomobil Bayraklı yönünden Karşıyaka istikametine seyir halinde olduğu sırada, sürücüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bunun üzerine kontrolden çıkan otomobil, aynı yönde ilerleyen Mustafa Sıvacı’nın idaresindeki 35 AE 8274 plakalı otomobile, daha sonrada Mehmet Arslanoğlu’nun kullandığı 35 T 6723 plakalı ticari taksiye çarptı. Çarpışmanın etkisiyle Sıvacı’nın kullandığı otomobil takla atarken, sürücüsü öğrenilemeyen otomobil yolu sol tarafında bulunan beton bariyerlere, ticari taksi ise yolun solundaki refüje çarparak durabildi. Kaza sonucu, takla atan otomobilin içerisinde yolcu konumunda bulunan Eylül Sıvacı, Melis Sıvacı ve Nazan Sıvacı, 35 KD 9236 plakalı otomobil içerisinde bulunan kimliği öğrenilemeyen bir kişi, ticari takside ise sürücü Mehmet Arslanoğlu yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslara alınarak kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası Anadolu Caddesi kısa süreli trafiğe kapanırken, polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda trafik akışı kontrollü bir şekilde sağlandı. Araçların cadde üzerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.Öte yandan, bölgeye intikal eden polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, 35 KD 9236 plakalı otomobilin sürücüsünün olay yerinden ayrıldığı belirlendi. Ekipler, sürücünün kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.



Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.




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