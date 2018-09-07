İzmir’deki ağır kokuya AK Parti’den maskeli tepki

İlçe Başkanı M. Sait Başdaş, "Gönül isterdi ki bu fuarı büyük bir coşkuyla, gönül rahatlığıyla karşılayalım. Ancak İzmir’i esir alan kötü kokular sayesinde nefes alamaz bir hale geldik." dedi.

Kenti esir alan ağır kokulara rağmen yetkililerin tatmin edici bir açıklama yapamadığını ifade eden Başdaş, "Modern ve çevreci bir anlayıştan uzak, sorumluluk duygusunu yitirmiş yerel yöneticilerin, İzmirli vatandaşlarımızı sağlıksız koşullara ittiği bu süreç, vatandaşlarımızı artık çileden çıkarmış durumda. İzmir geneline yayılan lağım kokusunun kaynağını bile açıklayamayan anlayış, çözüm yolunu nasıl üretecek onu da merakla bekliyoruz." diye konuştu. Başdaş ayrıca, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanına Aziz Kocaoğlu’na, "İzmir’e hizmet etme anlayışınız, sabah nefes alınamaz düzeyde lağım ve kükürt kokusunu vatandaşlarımıza yaşatmak mıdır? 2000 yılında devreye sokulan Büyük Kanal Projesi’nin en önemli ayağını oluşturan Çiğli’deki atık su arıtma tesisinde durum nedir? Özellikle Üçkuyular’da, hava eğitim komutanlığı önünden denize yapılan deşarj konusu hakkında ne düşünüyorsunuz? Körfezde yapılan ölçümlerde evsel atık kaynaklı kirlilik değerini hiç ölçtünüz mü? Arıtma tesisleriniz yeterli kapasitede midir? Melez, Manda ve Arap derelerinin denize döküldüğü noktalarda ne tür çalışmalar yapıyorsunuz da kent nefes alamıyor? Her yıl temizlik için harcadığınız paraları arıtma tesislerinin yapımı ve çalıştırılması için harcıyor musunuz? ’Yazın geldiği kötü kokudan belli olur’ sözünü vatandaşlarımıza ezberletmek midir göreviniz?" sorularını yöneltti.

İzmir’i çevreye duyarsız anlayışa teslim etmeyeceklerini vurgulayan Başdaş, "AK Parti belediyeciliğiyle, İzmir’i sözde kalan ’Yüzülebilir Körfez’ hedefine kavuşturacağız." dedi.