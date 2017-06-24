İzmir’deki belediye başkanları personelleriyle bayramlaştı

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Ramazan Bayramı öncesinde belediyenin merkez ve farklı noktalarındaki hizmet birimlerini gezerek personelle bayramlaştı. Birimlerle tek tek bayramlaşan Başkan Acar, Helvacı ve Şakran hizmet birimlerinde görev yapan personelleri de ziyaret etti.

Görev süresi boyunca belediye olarak birçok zorluk ve sıkıntıyla karşı karşıya kaldıklarını belirten Başkan Serkan Acar, “Her biriniz benim ailemsiniz. Sizleri hiçbir zaman bir belediye personeli olarak görmedim. Ailemin bir bireyi olarak gördüm. Yaşanan sıkıntıları sizlere yansıtmamak adına bir mücadele verdim. Bu süreçte sizden de tek bir beklentim var. Farklı siyasi düşüncelere sahip olabiliriz. Ama aynı amaca hizmet ediyoruz. Hepimiz millete hizmet eden bireyleriz. Biz burada bir aileyiz. Bu aileyi birlik ve beraberlik içerisinde tutmalıyız. Beraberce millete en iyi hizmeti vermenin mücadelesini yapmalıyız. Memur olsun, kadrolu işçi olsun, taşeron işçi olsun benim gözümde eşitsiniz. Hangi makam ve mevkide olduğunuz hiç fark etmez. Hepiniz bu ailenin bireyisiniz” dedi.

Uzun zamandır üzerinde durdukları kooperatif projesinden de bahseden Başkan Serkan Acar, şöyle devam etti:

"Çok sık bahsetmiyorum ama bayram vesilesi ile sizlere aktarmak istiyorum. Çalışmalarına Ağustos ayından itibaren başlayacağımız ve önümüzdeki yıla yetiştirmeye çalışacağımız güzel bir belediye kooperatifini hayata geçireceğiz. Bu kooperatif ile özellikle evi olmayan personelimizi ev sahibi yapmak istiyoruz."

Aziz Kocaoğlu’da bayramlaştı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, önce İZSU Genel Müdürlüğünün Halkapınar’daki tesislerinde çalışanlarla buluştu. Başkan Kocaoğlu’na ziyarete İZSU Genel Müdürü Fügen Selvitopu ile genel müdür yardımcıları eşlik etti. Tüm çalışanlarla tek tek bayramlaşan Büyükşehir Belediye Başkanı, bayramın herkese mutluluk getirmesini dileyerek şunları kaydetti:

"13 yıldır sizlerle beraberiz. Birçok sıkıntıyı, aşılmaz görünen krizleri birbirimize güvenerek ve dayanarak aştık. Hepinize emekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Sınırlarımızın genişlemesiyle birlikte 30 ilçede 1 milyon 200 bin hektarlık bir alanda konuşlandık. Böyle büyük bir dönüşümü hep birlikte başardık. Yeni bağlanan yerlerin problemlerini çözmek için zamanla yarışıyoruz. İnsanı kazanmak, dünyayı kazanmaktır. İnsanı kazanacağız ama disiplini de elden bırakmayacağız."

Pekdaş personellerini unutmadı

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan Bayramı öncesi belediye personeli bir araya gelerek bayramlaştı. Belediyenin Basmane’deki hizmet binasındaki yemekhanede gerçekleşen törene Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve çalışanlar katıldı. Başkan Sema Pekdaş, çalışma arkadaşlarının bayramını kutlayarak başladığı konuşmasında Türkiye’nin zor günlerden geçtiğini belirterek, “Ülke olarak sancılı bir dönemden geçiyoruz. Bu süreç hem özel yaşamımızı hem de iş yaşamımızı etkiliyor. Türkiye’de adaletin üstün olmasını istiyoruz. Hep birlikte mutlu bireyler olarak yaşamak istiyoruz, çocuklarımızın özgür birey olarak yetişmesini istiyoruz. İşimiz zor, işimiz çok. Ama bunun üstesinden dayanışmayla geleceğiz. Dayanışmayı burada çoğaltacağız ki; hayattaki dayanışma daha da çoğalsın. Türkiye’ye özgürlükler, adalet gelsin. Hiçbir çaba sonuçsuz kalmasın. Biz, kendimize de hizmet ediyoruz. Kentimiz için çalışıyoruz, kentimiz için çalışırken o hizmetlerden yine bizler de faydalanıyoruz. İşimiz gerçekten onurlu ve güzel bir iş. Evinizden bereket hiç eksik olmasın. Bu bereket kentimize ve ülkemize yansısın. Ailelerinizle birlikte mutlu, sağlıklı bayramlar diliyorum" dedi.

Akpınar hem esnafla, hem çalışanlarla bayramlaştı

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da bayram kutlamalarını makamında kabul etmek yerine, çalışanlarıyla tek tek bayramlaşmayı tercih eden Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, belediyenin giriş katında hem personelle, hem de vatandaşlarla bayramlaştı. Çalışma arkadaşlarıyla bol bol fotoğraf da çektiren Başkan Akpınar’a meclis üyeleri ve bürokratlar da eşlik etti.

Daha sonra Karşıyaka Çarşı esnafını ziyaret eden Başkan Akpınar, birlik, dayanışma ve kardeşlik mesajı verdi. Başkanı karşılarında gören iş yeri sahipleri de sevgi gösterisinde bulundu. Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, "Göreve geldiğimiz günden bu yana, önce çalışanımızın sonra tüm halkımızın mutlu olması için çalıştık. Bayramda da onları makama çağırmak yerine, biz personelimizin ve esnafımızın yanına giderek bayramlarını kutladık. Çünkü biz büyük bir aileyiz. İçinizdeki bayram çocuğu sevincinin kaybolmadığı; huzur dolu, adaletli ve barış içinde nice mutlu bayramları birlikte yaşamayı umut ediyoruz" dedi.