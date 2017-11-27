Hale Güler, kişilerin karşılaştırmalı olarak 10 yıl sonunda nasıl bir görüntüye sahip olacaklarının belirlendiğini ifade ederek, "Cihazımız cildinize hiçbir şey yapmadığınız taktirde on yıl sonra nasıl görüneceğinin veya cildinizin ihtiyaçları doğrultusunda yapılan işlemlere göre nasıl şekil alacağının görüntüsünü veriyor; ayrıca dünyadaki benzer 100 kadın arasından yerinizi de belirleyerek size bildiriyor" dedi.

Clinic A Plus, 2017-2018 sezonunda kullandığı yeni nesil antiaging ve cilt bakımı cihazlarını tanıtımı için misafirleri bir araya getirdi. Çok sayıda seçkin ismin Küçük Kulüp’te katıldığı toplantıda davetliler cihazlar hakkında bilgi sahibi olurken, uygulama detaylarına ilişkin önemli ayrıntıları da öğrendi. Toplantıda cihazlara ve uyguladıkları tedavilere ilişkin açıklamalarda bulunan Dr. Hale Güler, tedaviye başlamadan önce doğru analizi yaparak doğru tanıyı koymanın önemine dikkat çekti. İzmir’de yalnızca kendilerinde bulunan VISIA bilgisayarlı görüntüleme cihazı sayesinde kendilerine başvuranların cilt yapılarını 8 ayrı kriter üzerinden değerlendirdiklerini aktaran Güler, kriterler ışığında cildin takvim yaşı dışında dermal yaşını da belirlediklerini söyledi.

10 yıl sonrasını bile gösteriyor

Görüntüleme sonucunda karşılaştırmalı olarak 10 yıl sonunda nasıl bir görüntüye sahip olunacağını da tespit ettiklerini aktaran Dr. Hale Güler, "Cihazımız cildinize hiçbir şey yapmadığınız taktirde on yıl sonra nasıl görüneceğinin veya cildinizin ihtiyaçları doğrultusunda yapılan işlemlere göre nasıl şekil alacağının görüntüsünü veriyor; ayrıca dünyadaki benzer 100 kadın arasından yerinizi de belirleyerek size bildiriyor. Nasıl bir işlem uygulamanız ve nelere dikkat etmeniz gerektiğini belirliyor. Böylece cilt için en uygun işlemi uygulama şansı ediniyoruz" diye konuştu.

Ciltle ilgili doğru analizi yapmanın ardından tedavi işlemlerinde kullandıkları cihazlar ve uygulamalar hakkında da bilgi veren Güler, cilt temizleme ve ölü tabakadan arındırma alanında kullandıkları Silkpeel cihazını tanıttı. Silkpeel’in klasik cilt bakımının bir kaç üst aşaması olduğunu vurgulayan Dr. Hale Güler, "Bu cihaz sayesinde ölü tabakayı temizlerken eş zamanlı dermal infüzyon yapabiliyoruz. Elmas başlığı sayesinde cildin nefes almasını, hücre döngüsünü hızlandırarak yenilenmesini sağlarken, bir vakum sistemiyle ciltteki atıkları topluyor. Aynı anda cilt altına biyolojik uyumluluğu yüksek özel moleküller verilir. Bu moleküller arasında cildimizin ihtiyaç duyduğu biomimetik peptidler, hyaluronik asid ve diğer elementler bulunuyor" ifadesini kullandı.

"Çatlaklarla mücadelede de etkili sonuçlar elde etmemizi sağlıyor"

İşlemin başarılı sonuç vermesi için en az dört kez uygulanmasını tavsiye ettiklerini kaydeden Dr. Hale Güler, şöyle devam etti:

"Her iki haftada bir işlemin en az 4 kez uygulanmasını öneriyoruz. Yaz-kış ve yaş fark etmeden bir öğle tatilinde bile uygulanabilen, sosyal ve iş hayatından ödün vermeyi gerektirmeyen kolay bir yöntem. İşlemin ardından lifting dediğimiz sarkmalarda toparlanma, renk eşitsizliğini giderme, sivilce izlerinde azalma, hatta aktif akne tedavisinde bile gözle görülür başarılı sonuçlar elde ediyoruz. Cihaz sayesinde kişiye özel altın iğne başlığıyla cildin istenilen derinliğini ayarlayarak arzu edilen katmanında noniyonize elektromanyetik bir alan oluşturuluyor. Bu alandaki fibroblast hücreler uyarılarak cilde asıl sıkılığını veren kollojen ve elastin salgıları uyarılıyor. Cildin yüzeyinde bir ısı oluşturmadığımız için karbonizasyon riskini de ortadan kaldırmış ve lazer teknolojilerindeki ikincil lekelenme riskini de oluşturmuş oluyoruz. Aynı zamanda özel başlığı sayesinde cildimizin hasarlanmış DNA’larını onarıcı somon DNA gibi molekülleri cildimizin altına aynı işlemle veriyoruz. Bu sayede yaşımızın iyisi olmayı hedefliyoruz. Özellikle yaşlanmanın belirgin gözlendiği boyun ve dekolte bölgesinde başarıyla uygulanan bir işlem. Vücudumuzda oluşan çatlaklarla mücadelede de etkili sonuçlar elde etmemizi sağlıyor."