İzmir'deki cinayetin ardından aranan 'Arap Metin' lakaplı kişi yakalandı

İzmir'in Bayındır ilçesinde Halim Hoşol'un otomobilinin içinde av tüfeğiyle vurularak öldürülmesinin ardından, cinayet şüphelisi olarak aranan ve ölen kişiyle aralarında husumet olduğu iddia edilen şüpheli 'Arap Metin' lakaplı Metin Ö. yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bayındır'a 13 kilometre uzaklıktaki Buruncuk Mahallesi muhtarlığı için eski adaylardan Halim Hoşol, salı günü saat 22.00 sıralarında otomobilinde av tüfeğiyle vurularak öldürülmüştü. Hoşol'un cansız bedeni, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumunun morguna kaldırıldı.

Ölen kişi 2004'deki seçimde muhtar adayını öldürmüştü

Soruşturmayı derinleştiren jandarma, cinayet şüphelisi olarak ölen Hoşol ile aralarında husumet bulunduğu öne sürülen 'Arap Metin' olarak tanınan Metin Ö.'yü aramaya başladı. Metin Ö., kısa süre içerisinde de jandarma tarafından yakalandı. Şüpheli, ifadesi için jandarma karakoluna götürüldü.

28 Mart 2004 tarihinde yapılan seçimde muhtar adayı olup kaybeden Halim Hoşol, kazanan aday Muharrem Ödemişlioğlu'nu (50) av tüfeğiyle öldürdüğü gerekçesiyle girdiği cezaevinden bir süre önce tahliye edilmişti.