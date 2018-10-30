İzmir'deki Cumhuriyet coşkusu gece boyu devam etti

İzmir'de, Cumhuriyet Bayramı'nın 95. yıl coşkusu tüm kenti sardı, programlar gece boyunca sürdü.

Tüm yurtta coşkuyla kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, Balçova'da binlerce insanın katıldığı kortej ile gece geç saatlere kadar sürdü. Balçova Belediyesi'nin düzenlediği Cumhuriyet kortejine katılan binlerce vatandaş, Sakarya ve Ata Caddeleri'nde marşlar söyleyerek ellerinde bayraklar ile yürüdü. Evlerinin balkonlarındaki vatandaşların da katkısı ve havai fişek gösterisi ile Balçova Caddeleri kırmızı beyaza boyandı.

Yürüyüşün sonunda vatandaşlara hitap eden Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya, "En büyük bayramınızı kutluyorum. En büyük bayram; çünkü bu bayram olmasaydı, Cumhuriyet olmasaydı, özgür olamayacaktık. Bırakın bayram kutlamayı tüm haklarımız elimizden alınacaktı. Bu yüzden ülkemizi ve Cumhuriyetimizi seven insanlar sonsuza kadar Cumhuriyet'e sahip çıkacak. Biz seçimden seçime Cumhuriyet'i ve Ulu Önder Atatürk'ü hatırlayanlardan olmayacağız" dedi.

Foça'da coşku hakimdi

Cumhuriyetin kuruluşunun 95. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, Foça'da da düzenlenen fener alayı ve Özgür Kıyat konseri yoğun bir katılımla gerçekleşti. Sevilen sanatçı Özgür Kıyat'ın sahne aldığı Cumhuriyet konseri, kutlama gecesine büyük coşku kattı. Demokrasi Meydanı'nı dolduran dinleyiciler, Özgür Kıyat'ın seslendirdiği kahramanlık türkülerini ve şarkıları keyifle dinleyip, sanatçıyla birlikte söyledi. Fener alayına katılan; Foça Kaymakamı Ali Çetin, Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, Foça Belediyesi meclis üyeleri, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş, Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Jandarma Bandosu'nun çaldığı marşlar eşliğinde yürüdü. Öğrenciler, büyük Türk bayrağı ve Atatürk posterini gururla taşırken, ellerdeki meşaleler 29 Ekim gecesini aydınlattı.

Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, Özgür Kıyat ve müzisyen arkadaşlarına teşekkür çiçeği takdim etti. Vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 95. yılını gururla kutluyoruz. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü; silah arkadaşlarını, şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnet ve saygıyla anıyoruz"dedi.

Menderes'te 95. yıl coşkusu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Menderes'te coşkuyla kutlandı. Menderes Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan ve Mardin'in Nusaybin ilçesinde şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Gökhan Bayraktar'ın adını taşıyan parkın açılışı da etkinlikler kapsamında gerçekleşti.

Görece Spor Salonu'nda başlayan Cumhuriyet kortejinde 500 metrelik dev Türk bayrağı vatandaşlar tarafından taşındı. Görsel bir şölene dönüşen kortej, açılışın yapılacağı Şehit Uzman Çavuş Gökhan Bayraktar Parkı'nda son buldu.

Kortej sonrası parkın açılışı Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, Menderes Kaymakamı Bahri Tiryaki, ilçe protokolü ve şehidin ailesi tarafından gerçekleştirildi. Parkın açılışının ardından sevilen sanatçı Niran Ünsal konseri yapıldı. Gece havai fişek gösterileriyle son buldu.

Etkinliğe katılan herkese teşekkür eden Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, "95 yıldır hiç dinmeyen ve hiçbir zaman dinmeyecek bir coşku Cumhuriyet ruhumuzda, yüreğimizde hissettiğimiz. Menderes'imizde de bu coşkuyu Cumhuriyet kortejimiz, şehidimiz Gökhan Bayraktar'ın adını taşıyan parkımızın açılışı ve Cumhuriyet konseri ile birlikte yaşadık. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize bıraktığı en büyük emanete sonsuza kadar sahip çıkacağız. İlk günkü heyecanla onun bize gösterdiği yolda durmadan, yorulmadan çalışacağız. Bir ve beraber nice 29 Ekim'lere" dedi.

Öte yandan, toplam 11 bin 200 metrekare alandan oluşan şehit Uzman Çavuş Gökhan Bayraktar Parkı; 5 bin 250 metrekaresi yeşil alan, 5 bin 810 metrekaresi sert zemin olarak tasarlandı. İçerisinde; şehitlik anıtı ve çeşmesi, şelale havuzu, fitness aletleri, çocuk oyun grubu, seyir teraslarının yer aldığı parkta şehidin şehitlik mertebesine ulaştığı yaşı simgeleyen 25 adet meyve ağacı da yer aldı.

Çiğli coşku tavan yaptı

Çiğli Belediyesi tarafından Cumhuriyetin kuruluşunun 95. yıl dönümü kutlamaları, Çiğli'de Türk bayrağı dağıtımıyla başladı. Cumhuriyet heyecanını Çiğli halkıyla paylaşan Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan, meclis üyeleri ile başkan yardımcılarıyla Çiğli sokaklarında vatandaşa ve esnafa Türk bayrağı dağıttı. Cumhuriyet kutlamaları daha sonra meşaleli kortej yürüyüşü ile devam etti. Belediye önünden hareket eden yüzlerce Cumhuriyet sevdalısı, ellerinde meşaleler ve Türk bayrakları ile yürüdü.

Kortej yürüyüşünün sona erdiği Cumhuriyet ve Demokrasi Parkı Amfi Tiyatrosunda ise tam bir şölen havası vardı. Hınca hınç dolan amfi tiyatroda sahneyi ilk olarak Türk halk müziğinin sevilen yerel sanatçısı Baran Tuncel aldı. Tuncel, sevilen ezgilerini amfi tiyatroyu dolduran binlerce vatandaş ile seslendirdi. Daha sonra özgün müziğin sevilen gruplarından Grup Abdal sahne aldı. Cumhuriyet coşkusunu yaşayan vatandaşlar; Gamze Matracı'nın Balkan esintileri ile de coşkulu dakikalar yaşadı. Gecenin finalini ise özgün müziğin dev ismi İlkay Akkaya yaptı. Sevilen müzisyen seslendirdiği birbirinden güzel şarkılarla muhteşem bir konser vererek, Çiğli halkının yüreğinde bir kez daha taht kurdu.

Konuşmasına konsere izlemeye gelenlerin Cumhuriyet Bayramını kutlayarak başlayan Başkan Hasan Arslan, “Bugün Cumhuriyet Bayramı ve tüm halkımızın bu en anlamlı bayramını kutluyorum. Cumhuriyet bayramımızı daha büyük bir coşkuyla kutlamak için sizleri değerli sanatçılarımızla buluşturduk. Çiğli Cumhuriyeti seviyor. Coşkumuzu paylaşan tüm Çiğli halkını kutluyorum" diye konuştu.

Torbalı 29 Ekim'e Zara ile final yaptı

Torbalı Belediyesi, Cumhuriyet'in ilan edilişinin 95. yıl dönümü dolayısıyla yoğun bir kutlama programı hazırladı. Belediyenin dört güne yayılan etkinlikleri, 29 Ekim akşamı 7 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen Zara Konseriyle sona erdi. 29 Ekim sabahı okullardaki öğrencilerin katıldığı ve 7 Eylül Stadyumu'nda gerçekleşen kutlama programının hemen ardından Belediye Kültür Merkezi'nin bahçesinde Cumhuriyet şöleni düzenlendi. Çocuklar için; yüz ve çanta boyama, karikatür, baterist İzmir ritim gösterisi ve Zumba partisinin yapıldığı etkinlikte davetlilere çeşitli ikramlarda bulunuldu. Torbalı'daki kutlama programı 29 Ekim akşamı da devam etti. Saat 19.00'da Sadık İleri Bulvarı'nda toplanan Torbalılılar ellerinde meşaleler ile 7 Eylül Stadyumu'na kadar yürüdü. Fener alayının hemen ardından Türk Halk Müziğinin önde gelen isimlerinden Zara, bir konser verdi. Cumhuriyet coşkusunu yaşamak isteyen vatandaşlar, belediyenin düzenlediği etkinlikte bir araya geldi. Etkinliklere; Kaymakam Kadir Sertel Otcu, Garnizon Komutanı Asteğmen Fatih Oruç, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Emre Balcı, Emniyet Müdürü Zeki Oğuz Kesen başta olmak üzere çok sayıda davetli katıldı.

Zara konseri yanı sıra Torbalı'nın yetiştirdiği ses sanatçılarından olan Serhat İren ve Özhan ilçe halkı ile buluştu. Hazırladıkları kutlama programı ile Cumhuriyetin 95. yıl dönümünü coşkulu bir şekilde kutladıklarını ifade eden Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, yaptığı konuşmada, "Cumhuriyetimizin ilan edilişinin 95. yılını hep birlikte kutluyoruz. Başta Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere onun silah arkadaşlarına, kurtuluş mücadelesinde hayatlarını kaybeden şehitlerimize ve gazilerimize minnet borçluyuz. Yüce milletimiz Cumhuriyetimizi ilelebet sürdürecek ve yüce bayrağımızı gönderlerimizde ilelebet dalgalandıracaktır. Kutlama programlarımıza katılıp Cumhuriyet coşkumuza ortak olan tüm Torbalı halkına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Buca'da Gripin coşkusu

Buca Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlediği Cumhuriyet Konseri'nde ünlü pop-rock grubu Gripin sahne aldı. Gripin, Türk Bayrakları ve marşlarla coşkunun tavan yaptığı ve binlerce İzmirlinin akın ettiği konserde sevenlerine unutulmaz bir müzik ziyafeti çekti. Cumhuriyete bağlılık sözü veren binlerce Cumhuriyet sevdalısı, dev bir koro halinde andımızı okudu. Binlerce kişiye seslenen Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, "Biz ilk, en ve sonsuz olarak Selanik'te açılan o iki mavi gözü sevdik. Bizim bir tane liderimiz var, bir tane önderimiz var; bizim Mustafa Kemal Atatürk'ümüz var. Bugün meydanlarda, yarın sokaklarda gerekirse de cephelerde Cumhuriyeti savunmaktan asla yılmayacağız. En güzel bayramımız kutlu olsun" dedi.

Aliağa'da Cumhuriyet'e yakışan kutlama

Cumhuriyet'in 95'inci yıl dönümünü coşkulu etkinliklerle kutlayan Aliağa Belediyesi, 15 bin Aliağalının katılımı ile Fener Alayı düzenledi. Bayrak ve meşalelerle yürüyen Aliağalılar, Cumhuriyet coşkusunu doyasıya yaşadı. Kentin dört bir tarafını dev Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle donatan Aliağa Belediyesi'nin organize ettiği kutlamalar, “Cumhuriyete Pedallıyoruz” etkinliği ile başladı. Sanat Sokağı'ndan başlayan bisiklet turu; Atatürk Caddesi, ENKA Spor Salonu, İstiklal Caddesi güzargahı üzerinden Sanat Sokağı'nda son buldu. Yaklaşık 600 bisikletçinin katıldığı bisiklet turunda bisiklet tutkunları renkli görüntüler sergiledi.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen bisiklet turunun ardından akşam saatlerinde Sanat Sokağı'nda bir araya gelen 15 bin Aliağalı belediye bandosu eşliğinde; ellerinde meşaleler, pankartlar ve bayraklarla; Atatürk Caddesi, Çağlayan Durağı ve İstiklal Caddesi güzergâhında kortej halinde yürüdü. Aliağa'yı kırmızı beyaz bir görünüme kavuşturan coşkulu kalabalığa; Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ailesi ile birlikte katıldı. Fener alayının Sanat Sokağı'na varmasıyla birlikte Cumhuriyet coşkusu zirveye ulaştı. Sanat Sokağı'ndaki program havai fişek gösterileri ve Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın açılış konuşması ile başladı.

Katılımcılara hitap eden Başkan Serkan Acar, şunları söyledi:

"Cumhuriyetimizin 95. yıl dönümünde Aliağalılar bir kez daha cumhuriyete nasıl sahip çıktığını gösterdi. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Cumhuriyeti kurup bizlere armağan eden, başta ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum."

Başkan Serkan Acar'ın konuşmasının ardından Aliağa Belediyesi Sanatevi (ASEV) dans gruplarının ve halk oyunları ekiplerinin gösterileri izleyenlerden büyük alkış aldı. Gecenin sonunda sahne alan Ağaband müzik grubu katılımcılara müzik ziyafeti sundu. 15 bin Aliağalının katılımı ile coşku içerisinde kutlanan Cumhuriyet'in 95.yılı 10. yıl marşı ile son buldu.

Urla, Cumhuriyet için koştu

Cumhuriyet'in 95. yılı kutlamaları kapsamında TED İzmir Koleji tarafından “Cumhuriyet Koşusu” büyük bir coşkuyla tamamlandı. TED İzmir Koleji'nin bir gelenek haline getirmeyi hedeflediği ve bu yıl ikincisi düzenlenen 5 kilometrelik koşu, Urla Kum Plajı'ndan başlayarak, 2014 yılından bu yana kapalı olan ve koşu için özel izinle açılan ‘Karantina Adası'ndan geçti ve başladığı noktada son buldu. Katılımcıların Türk bayrakları ve Atatürk flamaları ile eşlik ettiği halk koşusunu; büyük erkekler kategorisinde Muhammet Serhan Yalçın, büyük kadınlar kategorisinde Pelin Pelis, küçük erkekler kategorisinde Emre Arı Kut ve küçük kızlar kategorisinde Isabella Taylor kazandı. Tüm kategorilerde ilk üç sırada yer alarak dereceye girenlere ödülleri, Urla Kaymakamı Önder Can ve Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar tarafından takdim edildi.

Katılımcıların koşu öncesi ısınma hazırlıklarına ve sonrasındaki Cumhuriyet kutlamaları coşkularına Power Fm DJ'lerinden DJ Sani performansı eşlik etti. Öte yandan, Osmanlı döneminde inşa edilen ve yaklaşık 150 yıl boyunca ölümcül hastalıkların Osmanlı topraklarına girmesini önleyen Karantina Adası, 2014 yılından sonra ilk defa TED İzmir Koleji Cumhuriyet Koşusu için halka açıldı.

Öğrencilerden şehitliğe anlamlı ziyaret

Kur'an-a Hizmet Derneği desteğiyle Mevlana İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri de, Cumhuriyet Bayramının yıl dönümünde Kadifekale Hava Şehitliği'ne ziyaret yaptı. Hava Şehitliği'nde gerçekleştirilen programda öğrenciler, Kur'an-ı Kerim de okudu.

Kadifekale Hava Şehitliği'nde gerçekleştirilen programa; AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, AK Parti Konak İlçe Başkanı Sait Baştaş, AK Parti Meclis Üyesi Hıdır Alptekin, AK Parti il yönetim kurulu üyeleri; Nail Kocabaş ve Asil Çelik, Mevlana İmam Hatip Okulu Müdürü Mevlüt Aydın, Dernek Başkanı Bünyamin Ertekin katıldı.