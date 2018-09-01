İzmir’deki film festivalinin ödül töreninde ünlüler geçidi

Sinema sanatçıları Eşref Kolçak, Şemsi İnkaya, Yusuf Sezgin ve Engin Günaydın kırmızı halıda yürüdükten sonra İzmirli sinemaseverlerle buluştu.

27-31 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşen vizyon filmi festivali Uluslararası İzmir Artemis Film Festivali, Türk sinemasının ünlü isimlerini ağırladı. Anadolu Sinema Televizyoncular Meslek Birliği (ASİTEM) tarafından düzenlenen festivalde, ödüller sahiplerini buldu. Ödül alan film ve sanatçılar, internet üzerinden yapılan halk oylamasıyla belirlendi. Oylamaya 103 ülkeden 1.5 milyon insan katıldı. MaviBahçe Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde ev sahipliğinde düzenlenen tören, ünlü geçidine sahne oldu. Kırmızı halıda yürüyen sanatçılar, İzmirli sinemaseverleri selamladı ve daha sonra ise ödül törenine geçildi.

Törende ’Aile Arasında’ filminin oyuncuları ödülleri topladı. "En İyi Senaryo" ödülünü Gülse Birsel, "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü Engin Günaydın, "En İyi Kadın Oyuncu" Demet Evgar, "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" ödülünü ise Ayta Sözeri aldı. Onur ödülleri ise Eşref Kolçak, Can Kolukısa, Yusuf Sezgin, Şemsi İnkaya ve Ertuğrul Karslıoğlu’na verildi.

Gecede, "Ayla" Filmi ekibi de birden fazla ödül kazandı. "En İyi Film" dalında Mustafa Uslu, "En İyi Yönetmen" dalında Can Ulkay, "En İyi Kurgu" dalında Mustafa Presheva, "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" dalında Ali Atay, "En İyi Müzik" dalında ise Fahir Atakoğlu ödül almaya hak kazandı. "En İyi Sanat Yönetmeni" "Cingöz Recai" filmindeki başarısıyla Çağrı Aydın, "En İyi Görüntü Yönetmeni" dalında ise "Yol Ayrımı" filmindeki başarısıyla Uğur İçbak aldı. Gecede MaviBahçe Alışveriş ve Yaşam Merkezi’ne Sanata verdiği katkılardan dolayı teşekkür plaketi verildi.

Değer katan oyuncular ödülü Ayten Uncuoğlu’na

"En İyi Belgesel Ödülü" Turan Kubulay’a, "En iyi Kısa Film" ödülü Gökhan Kaya’ya, "En iyi Kısa Animasyon Film" ödülü Batuhan Göksal’a, "En İyi Uluslararası Kısa Film" ödülü Jung Won Hee’ye verildi. Filme "Değer Katan Ustalar" ödülüne ise Ayten Uncuoğlu layık görüldü.

Kolçak: İhmal edilmiş bir sektör"

Ünlü sinema sanatçısı Eşref Kolçak, törende yaptığı açıklamada, "İzmir’de yıllar önce çok film çektik. Böylesi bir festivale ilk defa geliyorum. Sinema dünyanın her yerinde bizdeki kadar ihmal edilmiş bir sektör değil. Sinema sektörünü elinde tutan kişiler menfaatleri için çalışmışlardır. Sinema hayatını vermiş kişilerin şu an nerede oldukları bile belli değil. Çok büyük bir ayıp" dedi.

Gecedeki konuşmalarıyla izleyicileri güldürmeyi başaran Sanatçı Engin Günaydın ise "İzmir çok büyük bir şehir. Tiyatroları, festivalleri olmalı. Ben İzmir’de tiyatro kurmayı düşündüm. Bu festivali destekliyorum. Önümüzdeki yıllarda büyüyüp gelişeceğini düşünüyorum" diye konuştu. ASİTEM Başkanı Muammer Sarıkaya ise şu ifadelere yer verdi:

"Meslek birliği olarak yerli sinemanın gücü ve önemini gayet iyi biliyoruz. İzmir bunu kaldırabilecek potansiyele sahip bir şehir."

Sinemaseverlerin nefeslerini tutarak izleyecekleri film ve belgesellerin gösterileceği İzmir Artemis Film Festivali, 27-31 Ağustos tarihlerinde MaviBahçe Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde gerçekleşti. Bir çok ünlü yapım ücretsiz gösterimlerle binlerce sinemaseverler buluşmuştu.