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19 Mayıs 2018 12:05

İzmir’deki kan davası cinayetinin zanlısı yakalandı

İzmir’de oğlunun katilinin babasını sokak ortasında bıçaklayarak öldüren zanlı yakalandı.

İzmir’deki kan davası cinayetinin zanlısı yakalandı

19 Mayıs 2018 12:05


İzmir Bornova’da oğlunun katilinin babası Nuri U.’yu sokak ortasında bıçaklayarak öldüren Hayati İ. polis ekiplerince yakalandı. Cinayetin ardından Hayati İ’yi yakalamak için çalışmalarını sürdüren emniyet güçleri, zanlıyı Bornova Atatürk Mahallesi’nde bulunan kayınvalidesinin evinde yakaladı. Zanlı gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hayati İ’nin 17 yıl önce de ev sahibini öldürüp 7 yıl hapis yattığı öğrenildi.



Olay geçmişi


Olay, 12 Mayıs 2018 tarihinde Bornova Küçükpark yakınlarında bulunan akaryakıt istasyonunun karşısında meydana geldi. 35 HB 3959 plakalı kamyonetiyle yolda seyreden Hayati İ., geçtiğimiz Şubat ayında oğlu Gökhan İ.’yi tabancayla vurup öldüren Mert U.’nun babası Nuri U.’yu görünce aracı yolun ortasında durdurdu ve yanındaki bıçağı defalarca Nuri U.’ya sapladı. Kanlar içinde kalan Nuri U., olay yerinde hayatını kaybetti. Hayati İ. ise olay yerinden ticari taksiye binerek uzaklaştı.




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